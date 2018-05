Teška sudbina Putinovih roditelja

MOSKVA - Na maršu "Besmrtnog puka", koji je održan u srijedu u Moskvi poslije Parade pobede, ruski predsjednik Vladimir Putin bio je na čelu kolone, noseći fotografiju svog oca.

Putin je rođen 7. oktobra 1952. u Lenjingradu (današnji Sankt Peterburg) kao treće dijete Marije Ivanovne Putine i Vladimira Spiridonoviča Putina. Njegovom rođenju prethodila je smrt dva brata Viktora i Alberta, koji su rođeni sredinom tridesetih godina.

Albert je umro u djetinjstvu, a Viktor je umro od difterije za vrijeme opsade Lenjingrada u Drugom svjetskom ratu.

Putinova majka Marija radila je u fabrici, dok je njegov otac bio zapovjednik u sovjetskoj mornarici i služio je na podmorničkoj floti početkom tridesetih godina.

Na početku II svjetskog rata služio je u razvodnom bataljonu NKVD-u. Kasnije je prebačen u redovnu vojsku, a 1941. teško je ranjen u cjevanicu i stopalo.

Poslije rata, tokom pedesetih godina, Putinov otac radio je kao čuvar, a kasnije kao rukovodilac radova.

"Moj otac rođen je u Sankt Peterburgu 1911. godine. Kada je počeo I svjetski rat, život u Sankt Peterburgu postao je težak, ljudi su gladovali, pa se čitava porodica preselila u Pominovo, selo u regionu Tver odakle je moja baba. Sasvim slučajno, moji rođaci su i dalje bili u kući u kojoj su živjeli moji djed i baba. U Pominovu je moj otac upoznao moju majku i vjenčali su se kada su imali 17 godina", ispričao je jednom prilikom predsjednik Rusije.

Kada se rat završio, njegova porodica preselila se u sobu u komunalnom stanu u tipičnoj zgradi u Sankt Peterburgu.

"To je bila zgrada sa dvorištem. Peti sprat, bez lifta. Prije II svjetskog rata moji roditelji zauzeli su pola kuće u Peterhofu i bili su veoma ponosni na životni standard koji su tada postigli. Nije bilo puno, ali njima se činilo kao da žive svoj san", prisjetio se Putin.

Putinov otac Vladimir pridružio se maloj sabotažnoj grupi pri Narodnom komesarijatu za unutrašnje poslove (NKVD), čija je misija bila da digne u vazduh mostove i željezničke linije u blizini tadašnjeg Lenjingrada.

Od 28 članova grupe, 24 je poginulo u borbama sa nacistima blizu grada.

Jednog dana, nacisti su ih jurili u šumi. Putinov otac je preživio tako što se nekoliko sati krio u močvari.

"Dok se krio u močvari i disao kroz trsku, čuo je korake njemačkih vojnika koji su prolazili pored, kao i lavež pasa", istakao je Putin.

On je sa preživjelim saborcima pronašao izlaz iza nacističke vojske, ali su iznenada naišli na njemačkog vojnika. On ih je pažljivo pogledao, uzeo dvije granate i bacio na njih. Kada se Putinov otac probudio, nije mogao da hoda i morao je preko zamrznute rijeke Neve da dođe do svoje grupe koja je bila stacionirana sa sa suprotne strane rijeke.

Tada je naletio na komšiju, koji je uspio da ga odvede u bolnicu. Dijelovi granate bili su u njegovoj nozi, a doktori nisu htjeli da ih diraju da bi sačuvali njegove udove.

Komšija ga je čekao u bolnici, a kada je vidio da je operacija prošla uspješno, rekao mu je "dobro, ti ćeš sad da živiš, a ja idem da umrem".

Međutim, obojica su preživjeli rat, iako je Putinov otac deset godina mislio da je njegov spasilac mrtav. Slučajno su se poslije 15-ak godina sreli u jednoj radnji. Putinov stariji brat rođen je za vrijeme II svjetskog rata. Da bi potkrijepio svog sina, Vladimir je tajno davao svoje obroke supruzi.

Ipak, kada se onesvijestio u bolnici, doktori su shvatili šta je uradio, uzeli su bebu i predali je hraniteljskoj porodici odakle je trebalo da bude evakuisana.

Tamo je obolio od difterije i preminuo, a Putinovim roditeljima nikad niko nije rekao gdje je njihov sin sahranjen.

Putin je tek nedavno saznao gdje počiva njegov stariji brat. Kada je Putinova majka ostala sama, poslije oduzimanja prvog sina, a njen suprug se i dalje oporavljao u bolnici, Marija se razboljela. Doktori su mislili da je mrtva i zajedno je sa drugim tijelima spremili za sahranu. U tom trenutku, Putinov otac je izašao iz bolnice.

Kada je ušao u njihov dom, vidio je da doktori iznose leševe.

"Tada je vidio moju majku. Prišao joj je bliže i učinilo mu se da ona još uvijek diše. 'Još uvijek je živa'", prisjetio se Putin šta je njegov otac rekao doktorima.

Iako su doktori instistirali da će ona uskoro umrijeti, Vladimir je odbio da vjeruje u ovo i napao je doktore štakama.

"Brinuo se o mojoj majci i ona je preživjela", naveo je Putin.

Njegovi roditelji preminuli su krajem devedesetih.

"Svaka porodica izgubila je voljene u ratu. Ali moja porodica nije mrzila neprijatelje, to je nevjerovatno. I dalje ne mogu u potpunosti to da shvatim", napisao je Putin.

Ruski predsjednik prisjetio se riječi svoje majke, koja je rekla da ne mrzi njemačke vojnike jer su i "oni bili obični ljudi koji su ubijeni u ratu".

