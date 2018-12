Teško oboljelima Snježani Plavšić i njenom sinu potrebna pomoć

LAKTAŠI - Teško oboljelima Snježani Plavšić i njenom devetogodišnjem sinu iz Mahovljana, kod Laktaša, treba finansijska pomoć dobrih ljudi, jer nisu u mogućnosti svaki mjesec da plaćaju lijekove i račune.

"Nemam nikakvo mjesečno primanje, jer zbog sinove i svoje bolesti, ne radim već devet godina, koliko se oboje liječimo. Samo moji osnovni lijekovi koštaju 200 KM, a nekada i više", ispričala nam je Plavšićeva.

Dodaje da njen sin sada nije na terapiji, ali, kako kaže, terapiju ne prima samo dok ima sve što mu je potrebno, odnosno kvalitetnu ishranu, koja uključuje medicinske dohrane bogate vitaminima i mineralima koji su veoma skupi.

"Dok ima sve to, on normalno funkcioniše, a kada nema, onda dobije temperaturu 41, koja traje po dva mjeseca, jer mu je imunitet slab. On mora imati posebnu njegu i provoditi vrijeme u sterilnom prostoru. Ja na terapije koje primam već devet godina putujem autobusom od Laktaša do Banjaluke", kaže Plavšićeva.

Ova majka borac oboljela je od karcinoma i ima devet osnovnih dijagnoza.

Plavšićeva dodaje da je poslije nekoliko operacija, hemoterapija i zračenja dobila nekoliko hroničnih bolesti i da sada prima terapije svaka tri mjeseca za kosti.

"Moje dijete nema nikoga osim mene i molim se Bogu da mi da zdravlja da što duže ostanem živa i pokretna svom djetetu", ističe Plavšićeva.

Devetogodišnjak je rođen sa rijetkom vrstom tumora jetre.

"Molim sve ljude koji mogu i žele da nam pomognu da moj sin ne ostane sam, jer nema nikoga na svijetu osim mene", rekla je Plavšićeva.

Ona je zahvalila svima koji su im pomogli do sada u prethodnim godinama na bilo koji način.

Broj žiro računa

NLB RAZVOJNA BANKA LAKTAŠI

SNJEŽANA (VITOMIR) PLAVŠIĆ-ĐUROVIĆ

562-099-80876262-39

DEVIZNI RAČUN

IBAN: BA395620998121033815

SNJEŽANA (VITOMIR) PLAVŠIĆ-ĐUROVIĆ

MAHOVLJANI

78 250 LAKTAŠI

SWIFT BIC: RAZBBA22

Kontakt telefon: 066 768 601