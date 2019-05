Tešović za "Nezavisne": Rastemo kroz probleme, izazove i bolesti

​Jedna od mojih misija je da napravim ovaj svet boljim mestom, bar za jedan iskreniji osmeh, kaže Dijana Tešović, regresoterapeutkinja i autorka knjige "Brainsex", koja će 1. juna od 18 časova biti promovisana u Jevrejskom kulturnom centru u Banjaluci.

Za one koji nisu upoznati s radom Tešovićeve, ona je Novosađanka koja duboko vjeruje da svi prolazimo kroz različita iskustva, ali da su krajnji cilj lična sreća i mir. Na terapijama, koje je nazvala "dekodiranje života", bavi se dekodiranjem starih programa i obrazaca ponašanja kroz regresoterapiju. Upravo da bi ljudima približila regresoterapiju napisala je knjigu "Brainsex", koja je inspirisana potragom žene za sopstvenim mirom poslije turbulentnog razvoda.

U intervjuu za "Nezavisne" govori upravo o svojoj knjizi, nastavku koji piše, ali i regresoterapiji, želji da na dobar način doprinese svijetu i paradoksima današnjice.

NN: Promocija Vaše knjige u Banjaluci samo je jedna u nizu. Koliko Vam znače susreti s publikom i ta živa reakcija na ono što ste napisali?

TEŠOVIĆ: Da, Banjaluka je treća moja velika promocija, posle Novog Sada i Sarajeva. Susreti s publikom me uvek oplemene, osnaže i podsete na to da smo svi povezani, da smo svi jako slični i da svi imamo iste ili slične probleme, a najvažnije od svega jeste ta poruka da nismo sami.

NN: Naveli ste da je "Brainsex" zapravo roman samospoznaje. Šta će u tom kontekstu čitaoci otkriti o sebi samima čitajući ovu knjigu?

TEŠOVIĆ: Knjiga je pisana kao roman i čitajući je imate utisak da čitate jako uzbudljiv roman. No, sve vreme vas knjiga toliko uvlači u svet emocija da ćete u jednom momentu shvatiti koliko vas ima tu. Čitajući o njihovoj priči, koja je inspirisana istinitim događajem jedne moje klijentkinje, vi ćete zapravo čitati o svojim životima, strahovima, željama, potrebama. Iz tog razloga na kraju knjige postoje bele strane, gde svako ko čita može da zapiše sve emocije koje su bile prisutne tokom čitanja, tako da je ovo interaktivna knjiga.

NN: Naveli ste da je knjiga posvećena svima onima koji su u potragama, traženjima, nedoumicama, koji se osjećaju ponekad izgubljeno, nesigurno. Može li zaista svaki čovjek, ne samo uz pomoć ove ili bilo koje slične knjige, da se izdigne iz prethodno nabrojanih osjećanja?

TEŠOVIĆ: Svaki čovek je jedinstven, tako da ne bih generalizovala stvari. Ono što je glavna poruka i cilj jeste da pozovem čitaoce da malo uđu i oslušnu sebe. Da malo budu u sebi dok čitaju. I da osveste što više stvari. Šta ih je pomerilo? Gde su bili tužni? Retko kad danas imamo vremena za ove analize. I samo osvešćavanje nekog osećanja je pola posla. A onda na kraju kad osveste taj osećaj, nesigurnost, strah ili bes, s tim može nešto i da se uradi dalje kroz terapiju.

NN: Knjiga je na neki način posvećena ženama, jer se upravo bavi preispitivanjima glavne junakinje, ali kako muškarci reaguju na "Brainsex" i u kojoj mjeri su zainteresovani da je čitaju?

TEŠOVIĆ: Ovo je knjiga svih nas. Podjednako je čitaju i žene i muškarci. I u knjizi je autentična prepiska njih dvoje, Hane i Simonea, koji su se sreli i prepoznali. Muškarci se baš lako poistovećuju s muškim likom, dok žene sa ženskim. Komentari su uglavnom tipa "ti kao da si pisala o meni i o mom životu". Knjiga se bavi i paradoksom današnjice, a to je da smo u stanju da se otvaramo totalnim strancima, dok ostajemo zatvoreni za sebe same i svoju okolinu. Odakle ta potreba? A svedočimo tome svi svaki dan. I muškarci i žene podjednako prolaze ovakva iskustva. I lepo je znati da nismo sami. Knjiga priča o onome o čemu mnogi ćute.

NN: Danas je jako mnogo terapeuta, onih koji se bave emocionalnim problemima ljudi, motivacionih govornika, a opet čini se da nikada nismo više bili zaglavljeni u sopstvenim emocijama, strahovima, iz kojih se opet javljaju još veći i ozbiljniji problemi. Kako to komentarišete?

TEŠOVIĆ: Konačno je došlo vreme promena i to se oseti. Ljudi shvataju da nešto nije u redu. Zbunjeni su, uplašeni, ne razumeju šta se to dešava. Sve više je toga i to je jedna divna stvar koju možemo nazvati buđenjem ili početkom potrage. To je dokaz da živimo u vremenu kada počinjemo da obraćamo pažnju na to kako se osećamo i kako živimo. To je zov naše duše, koja nosi jasnu poruku. Postojiš, živ si, uradi nešto za sebe. Kao sve druge promene, proces nije ni lak, nije ni prijatan. Ali jedino tako se raste. A rastemo kroz probleme, izazove, bolesti, emocije. Rastemo kroz međuljudske odnose, kroz prijateljstva, kroz bol. I to kada se pogleda sa te tačke ima zaista smisla.

NN: Radite i kao regresoterapeut. Koliko su naši ljudi uopšte upoznati s ovim vidom terapije i koliko ona zapravo može pomoći čovjeku?

TEŠOVIĆ: Smatram da ljudi uopšte nisu upoznati, čak imaju i puno predrasuda o tome. Ja sam se zato odvažila da kroz knjigu, kroz svoje lično iskustvo i terapeutski rad približim ljudima ovaj vid terapije. Regresoterapija je terapija sadašnjosti, a ne prošlosti. Ona otkriva uzroke, tj. gde u našem životu ta prošlost još živi i drži nas zaglavljene i troši našu energiju. Kada se otkrije taj uzrok, automatski nestaje "problem" u našoj sadašnjosti i mi dalje možemo ići skroz rasterećeni, biti mnogo produktivniji i naći svoju svrhu i svoj duševni mir. Kada sam videla rezultate kod svojih klijenata, koliko su transformisali svoj život i koliko su postali radosniji, zadovoljniji, celovitiji, poželela sam da što više ljudi sazna za ovu vrstu terapije i da dam svoj doprinos ovom svetu.

NN: Negdje sam pročitala da već pišete nastavak, pa možete li za naše čitaoce otkriti nešto više, o čemu je riječ i šta će se to naći u Vašoj drugoj knjizi?

TEŠOVIĆ: Da, nastavak je uveliko spreman. Knjiga zahteva nastavak, jer je prvi deo njihove priče samo uvod. Odlučila sam da se bavim odnosima, jer jako veliki broj ljudi u svojim vezama i brakovima se ne razume, trpi puno toga i nesrećni su. Zašto je to tako, objasniću u drugoj knjizi kroz opet nastavak priče Hane i Simonea. Tu idem još dublje kroz regresoterapiju i njihove prošle živote i tu su odgovori na mnoga pitanja. Zašto su se ponovo sreli, koja im je karma, koje su im lekcije i šta treba da nauče iz svega toga. E sad - i šta je to ljubav. Biće to uzbudljiv ljubavni roman, uz ljubavnu priču koja će u jednom momentu preći u triler.