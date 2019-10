Tetka vraća Almasu da završi školu

DOBOJ - Nestala maloljetnica iz Doboja Almasa Asanov (16) je nakon potrage locirana u Sloveniji, ali neće dugo boraviti u toj zemlji jer je njena starateljka, tetka Mejra Asanov, odlučna da je vrati kući.

"Odmah je vraćamo, obavezno, jer ona mora završiti školu. Ovaj momak Ramiz je napustio školu i on neće da ide, i sada je nagovara da i ona to uradi, a mi to ne dozvoljavamo", izjavila je tetka Mejra za "Nezavisne".

Ona je u petak dala izjavu dobojskoj policiji u kojoj je, između ostalog, navela i broj telefona sa kojeg joj je javljeno da se njena sestričina nalazi u Sloveniji sa Ramizom Salčinovićem, s kojim je u vezi.

"Uspjeli su je tamo locirati, sada samo treba da lociraju tačno mjesto gdje je. Zvao me neki čovjek, ona je navodno kod njega i sada sam u policiji dala broj", kazala je Mejra, te potvrdila da je osoba koja ju je zvala stric Ramiza Salčinovića, kod kojeg boravi ovaj maloljetnik, takođe šesnaestogodošnjak.

Iako je u srijedu ujutru otišla iz kuće u Gornjem Pridjelu u Doboj, Almasa taj dan nije bila na nastavi, saznali smo u Ugostiteljskoj i trgovinskoj školi, nego je obilazila kafiće, a zatim se zaputila na autobusku stanicu.

"Na 'Bosnaekspresovoj' stanici je kupila kartu do Ljubljane i ukrcala se u autobus na popodnevni polazak. Pošto je tamnoputa, privukla je pažnju biletara, koji se, kada je policija došla da provjeri informacije, lako sjetio putnice, a vozač koji je vozio autobus na toj relaciji je otkrio da je iz busa izašla u Ljubljani", priča naš izvor.

Iako je maloljetna, Almasa je bez problema prešla dvije granice, odnosno iz BiH je izašla na graničnom prelazu u Brodu, a zatim je iz Hrvatske ušla u Sloveniju na jednom od tamošnjih prelaza, jer prema važećim zakonskim propisima, svi maloljetnici koji su stariji od 14 godina u inostranstvo mogu putovati bez pratnje roditelja ili staratelja.

Ne znajući da njena sestričina nije bila u školi, iz koje ju je očekivala da se vrati oko podne, Mejra, koja se i ranije suočavala sa odlascima šesnaestogodišnjakinje od kuće, u srijedu naveče je prijavila nestanak.

"Jednom prilikom je Almasa otišla u Zenicu pod izgovorom da u tom gradu obavlja učeničku praksu, pošto uči za kuvara, ali se nakon izvjesnog vremena vratila i tetki rekla da je shvatila da to nije za nju", kaže naš izvor.