Težak život nane Muše: "On sa ljubavnicom, a ja kopam baštu" (VIDEO)

Muša, žena od 78 godina iz mjesta Oskova u Banovićima, ima životnu priču koja je istovremeno nevjerovatna i emotivno teška.

Ova simpatična nana, koja je godinama bila stub porodice, prošla je kroz nevjerovatno težak period u svom životu, uključujući razvod nakon čak 55 godina braka. Njena sudbina, kako sama kaže, može zvučati nestvarno mnogima koji je čuju.

Na početku, Muša je vjerovala da će stvari u njenom braku postati bolje s vremenom, ali realnost je bila surova. Kako godine prolaze, često očekujemo da će životne borbe i nesuglasice iz mladosti nestati, zamijenjene zrelijim razumijevanjem i zajedništvom. Međutim, u njenom slučaju desilo se upravo suprotno.

“Mislila sam da će biti bolje, ali čovjek je sve veća budala kako stari”, kaže Muša sa dozom gorčine u glasu, prisjećajući se svih izazova kroz koje je prošla.

Otišao sa ljubavnicom i nije ga bilo dvije godine

Brak, koji je trajao više od pet decenija, bio je obilježen brojnim problemima. Njen suprug, s kojim je podizala troje djece, u jednom trenutku napustio je nju i djecu i otišao da živi sa ljubavnicom. Za mnoge, ovo bi bio trenutak potpunog sloma, ali Muša je, kao i mnoge žene njenog doba, nastavila dalje, boreći se kako bi prehranila porodicu i osigurala stabilnost djeci.

“Nije ga bilo dvije i po godine. On je bio učitelj u školi i živio je s tom ženom prvo. Međutim, ona je brzo otišla od njega, ali on je nastavio da živi sam. Poslije je počeo da prodaje sve što je imao. Prodao je kola i sve oko sebe… Onda kad nije imao ništa, onda se vratio meni sa dugom od pet miliona”, priča Muša.

Na pitanje zašto ga je prihvatila, kaže da je u to vrijeme bilo sramota da uradi drugačije, a i sve je mislila da je tako najbolje zbog djece. Ipak, iako mu je prešla preko tako nečeg krupnog, njen bivši suprug se nije smirio. Tokom vremena imao je i druge ljubavnice, a neke je čak dovodio i u kuću.

Dovodio ljubavnice u kuću

“Kad mi je majka umrla, išli smo na sahranu. Ja sam ostala tamo još jedan dan, a on se odmah vratio. Sljedećeg dana uveče kad me je sin vratio, cijela kuća se orila od muzike. Kad sam ušla unutra, on sa nekom drugom ženom, odvrnuli muziku. Ja rekoh što tako kad sam upravo sahranila majku, a on kaže kakve to veze ima. Onda se naljutio i otišao s tom ženom, vratio se tek oko 4 ujutru”, priča ova žena.

Ni to nije bio jedini put da je zatekla drugu ženu u svojoj kući.

“Ja kopam njivu, sređujem baštu, a oni u kući. Kaže da ona sprema ručak. Ja kažem toj ženi kako može da dolazi tako u tuđu kuću kad zna da on ima ženu, a ona mi kaže da moj muž tako hoće”, kaže Muša.

Ona objašnjava da je bilo i drugih situacija kad je pogazila sebe kako bi sačuvala porodicu. Ipak, danas kada su joj djeca odrasla, djeca joj zamjeraju što je toliko bila popustljiva prema ocu, a sin koji je živio u Australiji što mu ništa nije rekla kako se on ponašao.

Tražio joj da se odrekne sina

“Moj sin se vratio iz Australije poslije 17 godina i sad živimo zajedno. Prije pet godina moj muž je mene ucjenjivao da li ću da živim sa sinom ili sa njim. On nije htio da živi sa sinom jer od njega onda ne bi mogao da radi šta hoće. Čak ga i ne zove sinom. Tražio mi je da se odreknem sina. On je moje dijete, moje tijelo, moja duša – nikad ne bih mogla da se odreknem djeteta. Ja sam tad njemu rekla da ide svojim putem, da ja ostajem uz dijete. Onda je on podnio tužbu za razvod braka, a pet dana kasnije mi je tražio da se pomirimo, da će on povući tužbu i da će mi sve oprostiti. Pazi, on meni sve da oprosti! Ja sam ga pitala a da li ja njemu opraštam – kaže Muša”, piše Žena Blic, a prenosi Alo.

