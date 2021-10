Tipovi fotografija djece koje roditelji ne bi trebalo da objavljuju

​Sigurni smo da ne postoji roditelj koji fotografijom nije zabilježio važne trenutke u životu svog djeteta, međutim, problem nastaje kada dođe trenutak odluke da li ta fotografija treba da ostane privatna ili da završi na internetu.

Nekada su takve fotografije krasile samo porodične albume, a danas ih roditelji u većini slučajeva objavljuju na raznim društvenim mrežama.

Internet je postao neizostavan dio naših života, ali to ne znači da je on sigurno miesto za one najmlađe. Dok mnogi roditelji vole da sa "prijateljima", bez razmišljanja, dijele fotografije svoje djece, stručnjaci se slažu da bi određene granice ipak trebalo da postoje.

"Roditelji su često neoprezni, jer gledaju u druge aspekte socijalnih mreža, i u želji da sa prijateljima na internetu podele svoj svet - podele previse", kaže psiholog Brankica Šaljić - Milenković.

Prema njenim riječima, najveći problem je što u tim trenucima roditelji najmanje mare za bezbejdnost djeteta.

"Svaki roditelj bi trebalo da bude svestan da su fotografije podložne krađi, a time zapravo ugrožavaju sigurnost svoje dece. Imamo obavezu da kao roditelji, čija deca odrastaju u ovom svetu, budemo digitalno i tehnički pismeni kako bismo mogli da odgovorimo izazovima današnjice", objašnjava psiholog.

Naravno, to ne znači da ne treba da bilježite dragocjene trenutke u životima svoje djece, ali trebalo bi da imate na umu da su neke od tih fotografija isključivo namijenje privatnim foto-albumima, a ne društvenim mrežama.

Ovu su 4 tipa fotografija djece koje roditelji ne bi trebalo da objavljuju na društvenim mrežama:

Fotografije tuđe djece

Kada je riječ o objavljivanju fotografija mališana na društvenim mrežama, roditelji imaju različite stavove.

"Kada rođendan slavimo kod kuće, uglavnom objavljujem i fotografije druge dece, jer su to deca prijatelja i porodice. Međutim, kada ćerka slavi rođendan u vrtiću, te fotografije ne objavljujem, jer mislim da nije u redu prema tuđoj deci i njihovim roditeljima", kaže Tea M., majka trogodišnje djevojčice.

Ukoliko ste odlučili da objavljujete slike vaše djece, to je vaša odluka iza koje sami stojite, međutim, ne bi bilo u redu ako se pored vaših mališana nađu i druga djeca, čiji se roditelji možda ne slažu sa tim da njihove fotografije budu na društvenim mrežama. Najprje se uvjerite da roditelji djece sa kojima se vaše dijete druži i igra nemaju ništa protiv objavljivanja fotografija.

"Slažem se da bi trebalo da pitamo roditelje za dozvolu, ali sam se vodila razmišljanjem da ako oni objavljuju njihove fotografije, onda mogu i ja", kaže za portal Telegraf majka dvoje djece Milena S.

Lokacija i fotografija vrtića ili škole koju dijete pohađa

Svi želimo da mislimo o školi kao o bezbjednom mjestu, ali je činjenica da ona to često nije, o čemu svjedoče brojni stupci hronike. Ukoliko već želite da objavljujete fotografije svoje djece na društvenim mrežama, postarajte se da ne objavljujete lokaciju škole ili vrtića, kao ni njihove fotografije.

Fotografije na kojima djeca ne nose odjeću

Svako dijete u albumu starih slika obavezno ima i one na kojima se, kao malo dijete, potpuno nago kupa u kadi ili igra na plaži. Golišave slike bile su nezaobilazni dio našeg djetinjstva, međutim, stručnjaci upozoravaju da to ne bi trebalo da bude praksa budućnim generacijama.

"Ukoliko roditelj objavi nagu fotografiju svog deteta, velika je verovatnoća da će ona završiti u pogrešnim rukama", kaže IT stručnjak Strahinja Ilić.

"Na taj način roditelj omogućava nepoznatom licu da preuzme fotografiju deteta na svoj računar i telefon, a posle pomoću fotošopa može da je izmeni i iskoristi u pogrešne svrhe", ističe Ilić.

Fotografije koje mogu izazvati ismijavanje u budućnosti

Roditelji sigurno nemaju krajnju namjeru kada objavljuju smiješne fotografije svoje djece, jer izgledaju bezazleno. Međutim, kada odrastu, vaša djeca mogu upravo zbog tih fotografija biti predmet podsmijeha i maltretiranja vršanjaka u školi.

Stoga je najbolje da razmišljate unaprijed i zapitate se da li biste vi voljeli da takva fotografija zauvijek ostane na internetu.