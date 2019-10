Transplantirali mu penis nakon eksplozije

Rej se na hirurškom stolu našao lani u martu, a timu hirurga trebalo je 14 sati da sve spoji kako treba. Rekli su na kraju da je to bila najsloženija transplantacija polnog organa ikad.

"To je najbolja odluka koju sam u životu donio. To je nešto što mi je omogućilo da se vratim normalnom načinu života. Bila je to takva povreda zbog koje sam znao sjesti i razmišljati kakvog smisla ima nastaviti dalje sa životom. Ipak, u meni je postojala neka nada", ispričao je američki vojnik Rej godinu i po nakon transplantacije penisa i skrotuma, zahvata koji mu je spasio mentalno zdravlje i pomogao da ponovo vidi budućnost.

On je 2010. godine sa saborcima uletio u talibansku zasjedu u Avganistanu. Eksplozija je bila vrlo snažna, a Rej je zapravo bio srećan što je ostao živ iako je iz svega izašao teško povrijeđen. Ostao je bez obje noge i genitalija.

"Sjećam se da je u jednom trenu sve izgledalo kao da se zamrznulo. Bio sam naopačke i pomislio: 'Ovo nije dobro'", dodao je ovaj hrabri čovjek koji je nastavio hodati pomoću proteza.

Tri godine je prošlo od teške povrede kada se u Reju pobudila nova nada. Susreo se s plastičnim hirurgom dr Ričardom Redetom iz bolnice "Johnsa Hopkins Medicine" u Baltimoreu. Ljekar mu je rekao da bi mogao biti idealan kandidat za podvrgavanje revolucionarnoj transplantaciji penisa.

Donedavno je jedina dostupna opcija za muškarce u situaciji sličnoj njegovoj bila faloplastika - transplantacija improvizovane konstrukcije napravljene od tkiva, krvnih žila i živaca izvađenih iz podlaktice ili bedara, a to bi funkcionisalo s posebnom pumpom koja bi takav polni organ držala uspravnim po potrebi. Međutim, dr Redet nije to imao na umu za Reja, već transplantaciju kompletnog penisa i skrotuma (vrećica od kože u kojoj su smješteni testisi) uzetih od preminulog donora, a to je daleko složeniji zahvat od presađivanja drugih dijelova tijela jer su živci i krvne žile vrlo male, širine manje od dva milimetra.

"To su niti manje od vlasi sa ljudske glave. Ukoliko ne radite pod mikroskopom, tada zaista ništa ne vidite", pojasnio je ljekar i dodao da je do prvog razgovora sa Rejem samo jedna osoba na svijetu prošla takav zahvat te još tri pacijenta kasnije.

Reja su operisali 2018. u martu, a timu hirurga trebalo je 14 sati da sve spoji kako treba. Rekli su na kraju da je to bila najsloženija transplantacija penisa do sada i prva takva izvedena na vojnom veteranu. Rej je izgubio kompletne reproduktivne organe, a hirurzi su mu transplantirali sve od donora osim testisa, a to nisu napravili iz etičkih razloga kako ne bi uključivali donorovu spermu u cijeli proces.

Nakon zahvata Reju su neko vrijeme ubrizgavali ćelije koštane srži donora kako tijelo ne bi odbacilo organ. Sada uzima svaki dan imunosupresivni lijek i mora paziti na higijenu.

Prema izvještaju objavljenom u "The Technology Review", čak 1.367 američkih vojnika pretrpjelo je ozbiljne povrede genitalija u Iraku i Avganistanu u periodu između 2001. i 2013. godine, a to je nešto što i te kako negativno utiče na njihovo mentalno zdravlje. Prva takva operacija napravljena je 2006. godine na 44-godišnjem muškarcu iz Kine, ali je taj polni organ uklonio jer je njegova supruga tako željela.

Na takvom zahvatu su bila dvojica mlađih muškaraca iz Afrike, 2014. i 2017. godine, koja su ostala bez polnog organa nakon obrezivanja koje je pošlo po zlu te su dobili gangrenu. Obojica su na zahvatu bila u Kejp Taunu u Južnoj Africi. Penis su transplantirali i 64-godišnjem muškarcu iz SAD koji je bez svojeg polnog organa ostao zbog raka. Bilo je to 2016, prenosi The Sun.

