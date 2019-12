Trebinjski voditelj hiljadama stripova napunio ormare

Darko Kurtović, voditelj Radio Trebinja, po mnogima je jedan od najzanimljivijih likova u Trebinju, jer je momak sa ogromnim brojem nagrada iz dramskog amaterizma, najpopularniji dječji zabavljač i vrsni poznavalac svijeta filma i muzike, ali i kolekcionar stripova, kojih ima nekoliko hiljada različitih vrsta i izdanja.

"Sve je počelo od 'Mikijevog' i 'Politikinog zabavnika', koji su mi najprije drugi čitali jer nisam znao slova, pa sam onda nastavio sa Diznijevim junacima, a onda stripovima o Zagoru, Komandantu Marku, Alanu Fordu i drugima", priča Darko za "Nezavisne".

Kao pasionirani ljubitelj i kolekcionar stripova Darko čak smatra da strip treba uvesti i kao izborni predmet u školi, jer ga smatra devetom umjetnošću, iz koje se crpi znanje iz mnogih oblasti opšte kulture i života.

"Bio je jedan serijal gdje Zagor putuje u Južnu Ameriku, takozvana Zagorova južnoamerička saga, pa se na njegovom putu do Južnog pola susreće sa Kordiljerima, pa drevnim Majama, španskim konkvistadorima, gdje sam i ja naučio mnogo o istoriji i geografiji ovog kontinenta. Mišljenja sam da se dosta može naučiti iz stripa", kaže Darko, dodajući da su samo predrasude u pitanju kod svih onih koji smatraju da su stripovi isključivo za djecu.

Srećnim ili nesrećnim okolnostima, kako kaže, nema mnogo novca, pa ne nabavlja onoliko stripova koliko bi želio, a da ga materijalne stvari ne ograničavaju, objašnjava da mu se od stripova ne bi moglo ući u kuću.

"Ja i sada svaki slobodan kutak u stanu koristim za nove stripove, pa mi ormari služe mnogo više za stripove nego za, recimo, garderobu ili nešto praktičnije, tako da je i to nešto što me ograničava u kupovini, mada me ništa ne može spriječiti kada naumim da kupim neko izdanje koje me interesuje", objašnjava Darko.

U šali dodaje da nije oženjen pa ne mora ženi polagati račune što za neku tanku sveščicu izdvoji veću sumu novca.

Ni on, kao ni većina stripofila bivše Jugoslavije, nije mogao odoljeti družini Alana Forda, ali uživa i u doživljajima Dilana Doga, Martija Misterije, Brendona i drugih, do superherojskih i modernih američkih stripova, kao ni umjetničkom stripu, u kojem uživa i još nekoliko nekadašnjih dječaka, a danas već sredovječnih, oženjenih ljudi, koji svoju ljubav prema stripu prenose na svoju djecu, a Darko na klince iz komšiluka.

Iako ovo nije nimalo jeftin hobi, Darko i njegovih nekoliko prijatelja ga se nipošto ne bi odrekli, a nabavka nedostajućih starih brojeva nekada im preraste i u opsjednutost.

Darko Kurtović uz osmijeh dodaje da nerijetko svojim prijateljima služi i kao "pokriće" za naručivanje stripova.

Oni svoje omiljene stripove naručuju na Darkovu adresu da im kući ne saznaju koliko su novca izdvojili za omiljeno štivo.