Tri jasna znaka da vas drugi uzimaju zdravo za gotovo

Svako od nas doživio je osjećaj kao da nas bliske osobe ne cijene dovoljno i ne trude se oko našeg odnosa, naročito osobe s kojima smo u ljubavnoj vezi. Ovo su tri čvrsta dokaza da su vaše sumnje istinite.

1. Drugi iskorištavaju vašu dobroćudnost

Ljudi koji nas uzimaju zdravo za gotovo naviknuti su na to da smo im uvijek na raspolaganju i da uvijek radimo onako kako njima paše. I gotovo je sigurno da će u nekom trenutku početi iskorištavati vašu dobroćudnost u vlastitu korist ne razmišljajući nanosi li to vama nekakvu štetu. U ljubavnoj vezi to će se očitovati na način da će se partner, potpuno siguran u vašu ljubav i u činjenicu da ga nećete ostaviti, prestati truditi oko vaše veze uvjeren kako se podrazumijeva da ste vi ta osoba u vašoj vezi koja će uvijek uložiti veći trud.

2. Ono što dajete nije vam uzvraćeno

Ne razmišljaj o tome što su drugi učinili za tebe nego o tome što si ti učinio za njih, mudra je izreka koja je itekako ispravna i koju bismo svi u `ivotu trebali slijediti. No, i u ovom slučaju treba znati prepoznati kada samo vi stalno dajete, a dobivate mrvice ili – ništa. Osobe koje su vam bliske trebaju cijeniti vaše dobre osobine i jednakom mjerom trebali bi vam uzvraćati za vaš trud i nastojanja da odnos koji imate s njima bude što bolji i kvalitetniji.

3. Jedna pravila vrijede za njih, a za vas druga

Napravili ste stotinu dobrih stvari i onda napravite jednu pogrešnu i bliska osoba se odmah naljuti – jasan znak da vas uzima zdravo za gotovo. Navikla je da uvijek radite ispravno i vama greške nisu dozvoljeno – dok njoj jesu. Potpuno je nerealno očekivati da neko nikada neće pogriješiti i zbog svojih grešaka ne smijete se osjećati loše.