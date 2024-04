Tri navike koje garantuju zdravu i srećnu vezu

Obično su male stvari te koje se računaju kada se radi o zdravoj vezi. Naravno, svađe i nesuglasice su normalne, ali važan je način na koji ih rješavamo.

Terapeutkinja Rachel Moheban-Wachtel navela je tri "sitne osobine" koje parovi moraju imati kako bi održali vezu zdravom.

1. Učinkovita komunikacija

"Nosite se s iritacijama čim se pojave. Vaš partner ostavlja svoje čarape na podu? Opsesivna TV navika koja vas izluđuje? Recite svom partneru kako se zbog toga osjećate. Verbalizujte ono što vam je važno, ali učinite to taktično", rekla je Moheban-Wachtel za YourTango.

2. Sposobnost ulaganja truda u promjenu

Moheban-Wachtel navodi primjer: "Recimo da vam je partner rekao da morate zatvoriti čep na pasti za zube. Dakle, učinite to. Čak i ako to znači da se trebate još malo potruditi, sjetite se koliko je to važno za vašeg partnera i vaš odnos." Ističe da ćemo zauzvrat vidjeti da će naš partner takođe posebno paziti na prestanak navika koje nas frustriraju.

3. Praktikovanje zahvalnosti

Važno je primijetiti trud koji naš partner ulaže kako bi nas usrećio.

"Zahvalite svom partneru ne jednom ili dvaput, nego svaki put kad ga vidite kako pokušava promijeniti naviku i dajte mu do znanja da to cijenite. Upamtite: male stvari se računaju", zaključila je terapeutkinja.

(Index.hr)

