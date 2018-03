Triatlonka koja je "umrla" nekoliko puta ispričala kako se osjećala

Kolin Keli Aleksander imala je 38 godina, nedavno se udala i zatrudnjela, kada ju je u oktobru 2011. pregazio teretni kamion. Njen medicinski karton pokazuje da je već 2007. bila podvrgnuta operaciji mozga i godinama se borila s lupusom.

Ali ništa od toga nije je pripremilo za bitku koja je počela jednog svježeg poslijepodneva u Nju Hejvenu u Konektikatu, dok je krenula kući s posla.

Triatlonka je izgubila toliko krvi da je zvanično umrla dva puta (jednom na 20 i jednom na 10 minuta), a zatim "još nekoliko puta" u 48 sati nakon nesreće. U bolnici te noći, njen muž Šon, uvjeren da je Kolin samo slomila nogu, često je šetao između dvije čekaonice, obične i sigurne, gdje ljudima govore da su njeni voljeni upravo preminuli, dok su se ljekari borili za život njegove supruge. Kada su uspjeli da je stabilizuju izazvalli su vještačku komu.

Iako to niko nije očekivao, Kolin je uspjela da se potpuno oporavi i opet uživa u trčanju. Nedavno je napisala i knjigu o svom iskustvu napornog oporavka.

"Bilo je nevjerovatno katarzično", rekla je Kolin za "Daily Mail Online" o pisanju knjige.

"S vremena na vrijeme mogu biti malo emocionalna. Postoje neke stvari koje me pogađaju više od drugih: saznanje da nikada neću moći imati dijete ili sjećanje na komu. To su najteži trenuci. Ali što više govorim o tome, to više postaje prilika da se razmišlja o ovoj priči koja je i prilično lijepa", dodala je.

U nastavku pročitajte odlomak iz njene knjige:

"Ljudi imaju pogrešnu ideju o tome šta je medicinski izazvana koma. Misle da to znači da ste potpuno nesvjesni, ne možete vidjeti ni čuti niti reagovati na bilo koji način. Ali to zapravo nije tako. Nekoliko sedmica nakon traume, osjećala sam se kao da sam zarobljena u noćnoj mori, zarobljena u vlastitom tijelu. Ponekad sam bila bez svijesti, ali drugi put sam bila u nekom stanju koje ne mogu uporediti s bilo čim - to je bila moja 'koma'. Nisam mogla da se usredsredim ni na koga niti na bilo šta, ali sam čula zvukove i osjećala sam neke stvari. Bilo je tako vruće sve vrijeme da sam se osjećala kao da mi tijelo gori. Sve na šta sam mogla misliti bilo je koliko sam htjela čašu vode. Počela sam imati halucinacije o ležanju u bazenu vode. Povremeno bih čula poznati glas, i to je donijelo neku dozu utjehe. Kad god je Šon ušao u sobu, zazivao je: 'Hej, dušo, ovdje sam.' Znam to samo zato što mi je pričao, ne zato što se zapravo sjećam toga.

Govore mi da sam otvarala oči i gledala okolo, ali kao da sam gledala kroz njega. (Da, možete otvoriti oči čak i u medicinskoj komi.) Moj brat Erin dovezao se s Floride sav bijesan kad je dobio vijesti, a ja nisam imala pojma. Moji roditelji bi takođe razgovarali sa mnom kad bi došli u posjetu, ali i onda bih samo posmatrala sobu. Nisam mogla shvatiti ko su ljudi u prostoriji sa mnom, ali bila sam svjesna da su mi poznati. Moj nivo straha bi se povećavao ili smanjivao prema onome ko je bio u sobi. Uživala sam kada bi me neko držao za ruku, mazio me po glavi ili češljao kosu. To je bio jedini dobar dio. Snovi su bili grozni. Često sam imala noćne more da me neko siluje ili sodomizuje. Nisam imala pojma šta se zapravo događalo u to doba da bi prouzrokovalo te užasne slike, ali sada znam da su došli kad bi medicinsko osoblje mijenjalo zavoje.

Vagina i rektum su mi bili raskomadani. Medicinske sestre bi mi satima čistile mi rane i mijenjale su zavoje. Iako sam bila jako uznemirena i imala cjevčicu za disanje gurnutu niz grlo, krvni pritisak bi mi skočio tokom promjena zavoja i osoblje je moglo da vidi grimase na mom licu. Tako izgleda medicinski indukovana koma. Ništa ne može u potpunosti ukloniti bol već vas samo nadrogiraju dovoljno da ne umrete zbog šoka".

(Express.hr)