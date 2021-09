Trik Sigmunda Frojda kako razoružati osobu koja hoće da vas ponizi

Sigmund Frojd je rekao da ako osoba nije gruba, nema problema i svi ga vole,a najverovatnije je umrla. To znači da se ne možete osigurati od negativnosti drugih ljudi, one će uvijek postojati, ali vi birate koliko će to da utiče na vaš život, kao i kako ćete reagovati.

Ljudi su emotivna bića i često nas kritika, osuda ili uvreda drugih ljudi može dovesti do očajavanja, nelagodnosti i srušiti samopouzdanje. Konstruktivnu kritiku od bliske osobe kojoj vjerujete treba prihvatiti, ali uvrede u komunikaciji mogu biti otrovne strjelice. Osoba koja vas vrijeđa ima samo jednu misiju, da vas povredi. Frojd je govorio: "Jaka ličnost nikada ne preuzima teret tuđih izjava."

Kako se zapravo oduprijeti uvredama i lošem ponašanju?

Ne raspravljajte se, već recite "Da" na bilo koju negativnu pretpostavku mirnog lica. Moć mirnog "da" je u stanju da rastvori svaki psihološki pritisak, jer jednostavno lišavate osobu mogućnosti da vas povrijedi nečim i ne branite se, dokazujući suprotno, već jednostavno obezvređujete svaki njen napad, lišavajući neprijatelja cilja.

Pored magičnog "da", kako biste se zaštitili od uvreda, važno je da razvijate samopoštovanje. Ne dozvolite da vaš mir zavisi od spoljne procene. Zdravo samopoštovanje je procena samog sebe, a mišljenje oko sebe je vrednosni sud, često površan i koji ne teži najboljim ciljevima, već misija može biti omalovažavanje, predstaviti se u povoljnijem svetlu od druge osobe i uvreda.

(Sensa)