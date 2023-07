Trik za uspavljivanje bebe za dva minuta

Fora je u - obrvama.

Kad postaneš roditelj, odjednom se pred tobom stvori bezbroj i velikih i malih briga i izazova, a posebno mjesto u svemu ima uspavljivanje bebe. Taj važan proces koji svakog trena može da se rasprsne u paramparčad mnogima je iscrpljujuć jer se povremeno čini da ništa ne pomaže, pa beba samo plače umjesto da spava. Ipak, izgleda da pomaže nešto, i to prilično neobično na prvi pogled.

Svoje iskustvo o posebnoj metodi uspavljivanja bebe u par minuta priča Beograđanka Dragana, koja je poslije porođaja ležala sa bebom na neonatologiji u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova.

„To je neverovatno jedno odeljenje gde leže mame sa tek rođenim bebama koje se bore za život. Toliko ljubavi i snage, bola i borbe nikad nisam osetila na jednom mestu. Ali zanimljivo je da tu ne postoje sobe u klasičnom smislu već boksevi izdeljeni staklenim zidovima tako da medicinsko osoblje sve vreme ima potpunu preglednost, a vi kao pacijenti nažalost nemate apsolutno nikakvu privatnost ili mir. A to je posebno nezgodno jer su u pitanju novorođenčad koja retko kad sastave više od sat vremena spavanja. I pošto u boksevima obično ima desetak mama i beba, tu se maltene sve vreme čuje plač i zbog svega toga je jako teško uopšte uspavati dete.“

Ali medicinske sestre na tom odjeljenju su kao i cijela priča tamo, zaista posebne, posvećene, pune ljubavi prema svom poslu, divne, pažljive, pune strpljenja i razumevanja prema mamama – sve što uglavnom nećete sresti u većini medicinskih ustanova u Srbiji, kaže Dragana za Zadovoljna.rs..

„Tako mi je jedna od njih, s kojom sam se za tih nekoliko nedelja posebno zbližila, pokazala trik za uspavljivanje bebe koji mi je olakšao ne samo boravak tamo nego i život posle izlaska. Kako uspavati bebu za manje od dva minuta – samo je nežno i polako maziti po obrvama i između obrva. Bebac se smiri u roku od nekoliko sekundi i u roku od par minuta zaspi. Poželjno je taj potez kombinovati sa nežnim glasom i nekom porukom. U mom slučaju je to bilo „tu je mama, tu je mama“. Bila sam fascinirana kako ovo deluje i osećala se u tim trenucima kao najbolja mama na svetu. Šteta što to uspavljivanje vrlo brzo postane mnogo teže i komplikovanije, pa ova fora pali samo u prvim mesecima“, kaže Dragana.

A da ova tehnika zaista radi, pokazao je i jedan tata koji je postao pravi hit na internetu. Njegov video u kom uspavljuje bebu u trenu mazeći joj obrve vidjelo je skoro milion i po ljudi.

Tu on kaže kako je čuo da je bebu moguće brzo i lako uspavati ako joj polako prstima prelazite preko obrva. I on to i čini nježno u snimku dok beba polako, ali sigurno tone u san.

Dakle, za ono što umije da djeluje kao prava nauka, moguće rješenje je zapravo vrlo jednostavno.