Trikovi koji vam mogu spasiti život u slučaju napada divlje životinje

Tajni trikovi za preživljavanje napada divljih životinja su otkriveni, a neke zanimljive fore koje vam mogu spasiti život će vas sigurno iznenaditi.

Snimak koji je objavljen na YouTube prikazuje 13 trikova koji vam mogu spasiti život pri napadu divlje životinje.

U slučaju ajkula najbolji način da ne dođe do napada jeste da izbjegnete da krv ili urin dođu u dodir sa vodom. Takođe, savjet je da ne okrećete leđa pri susretu sa ajkulom i da ne plivate panično.

Iako se često ne smatraju opasnim, kenguri i te kako mogu da napadnu ako procijene da su ugroženi tako što će vas direktno udariti nogama. Najbolji način da ih izbjegnete jeste da se jednostavno klonite njihove teritorije. Ako do susreta pak, dođe najefikasniji način da počnete da kašljete. Kenguri to smatraju znakom bolesti i najvjerovatnije vas neće napasti u strahu od zaraze.

Susret sa lavom je sigurno nešto najstrašnije što možete doživjeti, a direktan kontakt očima i dizanje ruku u stavu da ste veći od njega samog može spriječiti napad. Takođe, počnite da vičete samouvjerenim glasom jer je to ono što lavove najviše plaši – da je neko veći i moćniji od njih.

Pri susretu sa slonom ako je njegova surla uvijena i ako su uši povučene ka nazad to je siguran znak da se sprema za napad. Pronađite nešto što će biti barijera između vas i slona i sklonite se iza toga, makar bio običan kamen u pitanju.

Zbog neobične pozicije očiju napad krokodila najbolje možete izbjeći ako počnete da pravite veliku buku i počnete da trčite cik-cak. Ukoliko ga primjetite tokom plivanja, nemojte da talasate previše već se umirite.

Predrasuda je da zmije napadaju same. Naprotiv, one nisu neprijateljski nastrojene prema ljudima, a čak 80 odsto ujeda događa se dok čovjek pokušava da je uhvati. Brzo podignite jednu nogu. Ako je do ujeda došlo ne radite ono što rade u filmovima (isisavaju otrov) već isperite ranu svježom vodom i stegnite je što više.

Medvjedi prilično rijetko napadju ljude, ali vaše ponašanje može da vam odredi dalju sudbinu. Ne trčite! Ako budete trčali posmatraće vas kao plijen. Medvjedi mogu razviti brzinu od 30 milja na sat. Lezite na zemlju i savijte se u položaj fetusa. Rukama pokrijte vrat. Pretvarajte se da ste mrtvi. Medvjed će vas prevrtati nekoliko puta, ali nemojte paničiti.

U nastavku pogledajte još trikova kako da izbjegnete napad divlje životinje.

