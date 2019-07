Trojica biciklista krenuli iz Pala na put za Moskvu

Miroslav Klačar, Vuk Soković i Dražan Kusmuk, članovi Biciklističkog kluba "Javorina" sa Pala, jutros su krenuli na put za Moskvu dug 2.800 kilometara da bi izrazili zahvalnost ruskom narodu za pomoć koju je pružao Srbima.

Klačar je rekao novinarima da će put trajati 18 dana i da dnevno planiraju da pređu oko 150 kilometara.

"Idemo kroz Hrvatsku, Mađarsku, Slovačku, Poljsku, Litvaniju, Letoniju i Rusiju. Planirano je da 23. jula stignemo u Moskvu u večernjim časovima. Tamo imamo organizovan doček", objasnio je Klačar, inače pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

On je naveo da to realizuje Predstavništvo Republike Srpske u Moskvi, te je zahvalio šefu Predstavništva Dušku Peroviću jer im je izašao u susret.

Klačar je zahvalio i opštinama Pale, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo, Istočni Stari Grad, Skupštini grada Istočno Sarajevo, Olimpijskom centru "Jahorina" i drugim pravim licima koji su pomogli da realizuju ovaj poduhvat.

Prema njegovim riječima, do sada su imali slična putovanja do manastira Hilandar na Svetoj Gori u tri navrata, do Barija u Italiji, te do Rumunije i Češke.

Načelnik opštine Pale Boško Jugović poželio je biciklistima da, pored fizičke spremnosti, imaju i psihičku stabilnost, jer smatra da im je potrebna za jedan ovakav avanturistički poduhvat.

"Riječ je o putu dugom oko 3.000 kilometara i moramo biti svjesni kakva ih sve iskušenja očekuju, a to i jeste suština puta", objasnio je Jugović, te ocijenio da je ovo izazov koji na simboličan način treba da pokaže jedinstvo srpskog i ruskog naroda.

Šef kabineta granonačelnika Istočnog Sarajeva Ognjen Jugović rekao je da su ispratili sugrađane na njihovu ekspediciju koja se zove "Hvala i slava Rusiji 2019".

"Oni u najboljem svjetlu predstavljaju lokalnu zajednicu, i opštinu Pale i grad Istočno Sarajevo", istakao je Jugović i poželio im srećan put.

Bicikliste Miroslava Klačara, Vuka Sokovića i Dražana Kusmuka, koji su na put krenuli ispred Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila, ispratili su članovi porodica, prijatelji i građani.