U 2017. godini najprodavanije pametne igračke

Svake godine "The Toy of the Year" (TOTY) objavljuje listu najboljih igačaka, koje su podijeljene u nekoliko kategorija, a ocjenjuje ih stručni žiri kao i posjetioci njihovog sajta.

Tako je najboljom TOTY igračkom za 2017. godinu proglašen Lego Friends Amusement Park Roller Coaster.

Dok je publika izglasala da je najbolja igračka Pop! Collectibles. U njihovom izboru nagradu za najbolju lutku godine osvojila je Barbie® Fashionista™, a najinovativnijom igračkom prograšen je Hatchimals.

Kako su praznici u jeku, a svi nastoje obradovati svoje mališane i ispuniti im želje, statistika je pokazala da su u ovoj prazničnoj sezoni djeca najviše kupovala Nintendo konzole, inteligentne robote, igrice i auta na daljinski, što je pokazatelj da su se sa napretkom tehnologije promijenile i igračke. Djeca sve više biraju pametne igračke, a samo igranje je poprimilo neku drugu dimenziju.

No, kada gledamo unazad 30 godina, pravu potrošačku groznicu izazvale su igračke koje vjerovatno nikad neće izaći iz mode i svi ih se rado sjećamo.

10. Tamagoči - 1997, prodat u vrijednosti od 150 miliona dolara

9. Lutka Elmo iz "Muppet Showa" - 1996, prodato milion lutkica

8. Game Boy - 1989, prodato 1,1 primeraka

7. Beanie Babies - 1995, prodato 100 miliona primjeraka između 1993. i 1996.

6. Pogs - 1994, prodato 2,5 miliona primjeraka

5. Cabbage lutkice - 1983, prodato 2,5 miliona

4. Rubikova kocka - 1980, prodato 4,5 miliona

3. Lutkice, mali poni - 1985, prodato 16 miliona do 1987,

2. Transformersi, 1984 - 10 miliona

1. Pokemoni - 1999, prodaja u vrijednosti od milijardu dolara

Najbolje igračke ove praznične sezone

1. Amazon Echo Dot

Bežični pametni uređaj koji se kontroliše glasom.

2. Anki Overdrive Fast and Furious

Staza za trke i autići koji se kontrolišu putem pametnog telefona.

3. Teach 'n Tag Movi

Interaktivni robot koji se igra sa djecom tako što ih tjera da ga konstantno ganjaju dok ih uči abecedi, matematici itd.

4. Sphero Ultimate Lightning McQueen

Autić koji se kontroliše/vozi putem posebne aplikacije za pametni telefon.

5. Lego BOOST Creative Toolbox

Lego kockice koje kad spojite u finalni oblik možete kontrolisati preko pametog telefona.

6. Apple AirPods

Bežične blutut slušalice.

7. Hatchimals Surprise

"Magična" jaja iz kojih se dok ih držite izlegu dva slatka stvorenja - blizanca. Ako su predugo razdvojeni, tužni su, a kada ih spojite, izjave vam ljubav. Jedan pleše, a drugi konstantno ponavlja sve što kažete. A međusobno najčešće razmjenjuju šale.

8. WowWee Fingerlings Baby Monkey

Minijaturni interaktivni ljubimac, veličine kažiprsta.

9. FurReal Roarin Tyler The Playful Tiger

Kućni ljubimac sa ugrađenom pravom vještačkom inteligencijom.

10. Nintendo Switch

Hibrid kućne i mobilne igraće konzole.