U 51. godini postala majka

Nišlijka Aleksandra Živković postala je majka u 51. godini života. Ona je 29. januara na svijet donijela djevojčicu tešku 3.280 grama i dugačku 50 centimetara.

Beba je začeta vještačkom oplodnjom na klinici u Solunu, a presrećnoj majci to je bila prva trudnoća.

Aleksandra i njena beba se nalaze na niškoj Klinici za ginekologiju na kojoj su zbog epidemije gripa zabranjene posjete pa novinari nisu mogli da ih posjete.

Radosnu vijest obnarodovali su njen brat i Miloš Živković koji je sliku tek rođene bratanice ustupio novinarima i majka Snežana koja sa nestrpljenjem čeka da joj kćerka i unuka dođu kući.

"Imam dvoje unučadi od sina koji su mi pričinili veliku radost. Unuk je druga godina srednje škole, a njegova sestrica je u šestom razredu. Iako sam se njihovim rođenjem ispunila kao baka, uvek sam želela da se i moja Aleksandra ostvari kao majka. Međutim, neke životne okolnosti sprečile su je u odluči da ranije rodi. Uvek sam joj govorila da treba da ima dete jer kao majka znam kolika je to radost. Poslednje dve godine Aleksandra je počela da razmišlja o tome. Posećivala je lekare i pripremala se za trudnoću. Odlazila je u Beograd, tamo je stupila u kontakt sa lekarima iz Soluna i dogovoreno je da uradi veštačku oplodnju. Bila sam beskrajno srećna kada me je obavestila da je ostala u drugom stanju već iz prvog pokušaja. Međutim, radost je bila pomešana sa strahom za njeno zdravlje, ipak to su godine kada trudnoća ume da bude rizična. Nisam skidala oči sa nje, bojala sam se da joj se nešto ne desi. Na sreću, moj strah je bio potpuno neosnovan, vrlo je lako podnosila trudnoću, nije imala ozbiljnijih zdravstvenih problema, čak ni tako benignih od kojih obično pate trudnice kao što je otok nogu", priča presrećna baka.

Snežana se pred kraj Aleksandrine trudnoće vratila u Vlasotince, gdje živi jer je imala zdravstvenih problema.

"Izašla sam iz bolnice baš pred njen porođaj, pa su i Aleksandra i Miloš bili zabrinuti za moje zdravlje. On je odvezao kćerku 29. januara u bolnicu i došao po mene u Vlasotince ali mi nije govorio ništa. Tek kada smo došli u ćerkin stan u Nišu, saznala sam da je u porodilištu. Aleksandra je, strahujući da će me i radosna vest previše uzbuditi, najpre bratu javila da je postala majka. Tek onda je mene pozvala i te njene reči će mi zauvek biti u srcu. Zazvonio je telefon a onda sam čula reči "Bako, imaš unuku". Od tog trenutka ja lebdim, ne mogu da dođem sebi od prevelike sreće. Ostvarila mi se najveća želja, da i moja Aleksandra oseti sreću koju donosi roditeljstvo", kaže vidno uzbuđena žena.

Dok se Aleksandra oporavlja od carskog reza, njena majka obavlja posljednje pripreme za njen i bebin dolazak kući.

"Kćerka je sada dobro, prvog dana joj je bilo teško, što je i normalno s obzirom na hiruršku intervenciju. Međutim, priznala mi je da je na sve zaboravila kada je videla bebu. Rekla je da je mala plakala, da su joj je lekari stavili na grudi i da je odmah prestala. Iste večeri ja i sin smo otišli u bolnicu, bebu smo videli samo kroz staklo, nije što je moja ali je preslatka. To je bakino sunce, obasjala mi me život", kaže Snežana dok priprema krevetac prekriven roze posteljinom koji čeka bebicu.

Dodaje, da još ne zna kako će joj se unuka zvati, te da će tu odluku donijeti Aleksandra.

"Kazala mi je da ima na umu tri imena, da se još nije odlučila. Meni je svejedno, važno je da su posle svega i ona i beba dobro. Eto, moja ćerka je dokaz da za roditeljstvo nikad nije kasno. Nadam se da ćemo se ponovo videti kada dođu iz bolnice pa će vam Aleksandra najbolje opisati radost koju je doživela i to u tim godinama", poručila je novinarima najsrećnija baka.

