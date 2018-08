U 84 odsto slučajeva žrtve udara munje su muškarci

Vijest kako je u Podstrani 25-godišnji mladić izgubio život od udara munje dok je uživao u ljetnim radostima potresla je region. Riječ je o magistru farmacije iz Sarajeva, zaposlenom u međunarodnoj kompaniji, navijaču sarajevskog Željezničara, ukratko o mladiću pred kojim je bila svijetla budućnost.

Tragedije poput ove malo koga ostave ravnodušnim, razmišljate da ste tamo na plaži mogli biti vi ili neko od vaših najmilijih.

U trenutku udara munje, mladić je s djevojkom bezbrižno sjedio u plićaku. Ona, srećom, nije stradala. Odmah je počela da ga izvlači iz mora, a i drugi su joj priskočili u pomoć. Ali, nažalost mladiću nije bilo spasa.

Kako to da je djevojka prošla bez ikakvih povreda za portal "Slobodna Dalmacija" odgovorio je Slavko Vujević, profesora na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu.

"Kada munja udari u more, njezina se struja, zbog dobre vodljivosti morske vode, širi u svim smjerovima. Mladić se našao na putu toj struji, dok je djevojku ona zahvatila u manjoj mjeri. Imala je sreće, a on nije", kaže prof. Vujević te nastavlja:

"Jedna od osnovnih stvari u mojim predavanjima o osobnoj zaštiti od munje je da se ne smijete kupati za vrijeme olujnog nevremena, biti u čamcu i loviti ribu. Ne smijete voziti bicikl, voziti se na kamionu... Jednostavno ne smijete stršiti iznad tla. Dobro je skloniti se u duboku šumu ili ispod dalekovoda, ali ne pod osamljeno stablo ili blizu metalnog stupa", objašnjava sagovornik "Slobodne Dalmacije".

On kaže da more čak nije najopasnije mjesto za vrijeme grmljavinskog nevremena, jer je mala vjerovatnoća da kad munja pogodi u more to bude u vašoj blizini.

Najopasnije je da budete na vrhu brda i pod osamljenim stablom.

Stručnjak podsjeća da je prije 15-ak godina na plaži hotela "Lav" švedski državljanin poginuo od udara munje kada se sklonio ispod bora. Prije nekoliko godina u Kaštelima je poginula djevojka koja se sklonila ispod stabla.

"Ljudi griješe jer ne vode računa o opasnosti. U SAD-u se čak četiri posto svih smrtnih slučajeva događa na golf terenima zbog udara munje. Razlog tomu je što ljudi ignoriraju kad se približava olujno nevrijeme, računaju da će proći, pa se sklone pod osamljeno stablo ili ostanu na terenu", kaže profesor Vujević.

On upozorava da munja može udariti i dok se sprema olujno nevrijeme, odnosno prije nego što počne da pada kiša.

Postoji lična zaštita o kojoj ljudi, napominje Vujević, ne vode računa. Ljeta su posebno opasna.

"Olujno nevrijeme nastaje uglavnom ljeti jer se zagrije tlo, vrući zrak se diže uvis i stvaraju se olujni oblaci, dok je u zimskom razdoblju, prije ovih klimatskih promjena, to bila rijetkost. Kod nas ima oko 40 grmljavinskih dana godišnje, u Švedskoj samo 10-ak, a u Ekvadoru oko 200", kaže on.

Statistike kažu da u 91 odsto slučajeva kad se dogodi udar munje strada samo jedna osoba. Ali, tu je i onih preostalih devet odsto slučajeva.

"Prije dvije godine je od jednog udara munje u Norveškoj stradalo više od 300 divljih sobova jer su bili na zaleđenom tlu koje je vrlo otporno pa se stvorio veliki napon između njihovih kopita", priča Vujević.

Šanse za preživljavanje

Najnovije spoznaje, nastavlja profesor, zbog boljeg prikupljanja informacija širom svijeta pokazuju da ima puno više umrlih nego što se dosad mislilo.

Na pitanje kolike su šanse za preživljavanje nakon udara munje, profesor Vujević odgovara:

"Ako osoba nije doživjela izravan udar u glavu ili joj struja munje nije prošla kroz srce, onda su šanse velike. No, mladić u Postrani je imao izravan udar munje jer je bio u vodi i struja mu je prošla kroz tijelo. To se u pravilu ne može preživjeti", objašnjava prof. Vujević.

Udar munje u neposrednoj blizini se preživljava bez trajnih posljedica.

"Osoba se može onesvijestiti i to višekratno. Onda ljudi na selu rade veliku glupost tako što žrtvu iznesu na kišu i zakopaju je u zemlju tvrdeći da će joj to izvući struju munje iz tijela", kroz smijeh priča prof. Vujević, kojem je to u djetinjstvu preživio jedan član porodice koji je kao dijete gledao kroz prozor za olujnog nevremena.

Iako je dijete preživjelo posljedice udara munje u kuću, baka je naredila ukućanima da onesviješteno dijete zakopaju u zemlju. Nakon što se žrtva osvijestila, baka je trijumfalno ustvrdila da je tako svom unuku spasila život.

Profesor Vujević otkriva i gdje su ljudi sigurni od munje.

"U automobilu ste relativno dobro zaštićeni, ali je opasno ako vas munja udari tijekom vožnje jer tada možete od straha sletjeti s ceste", kaže on.

Za kraj prof. Vujević otkriva i jedan zanimljiv podatak.

"U 84 posto slučajeva žrtve udara munje su muškarci. Naime, žene su pametnije i sklone se ako nadolazi grmljavinsko nevrijeme", kaže on.

(Slobodna Dalmacija)