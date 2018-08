U Amazonu snimljeno izolovano pleme

Nedavno objavljeni snimci napravljeni dronom prikazali su izolovano pleme u Amazonu.

Snimke je napravila Agencija za domorodačke poslove Funai, koja je saopštila da su napravljeni tokom istraživačke ekspedicije prošle godine, čiji je cilj bio posmatranje izolovanih zajednica, prenosi AP.

Na snimku se vide pripadnici plemena kako hodaju kroz polja i džunglu, kao i jedna osoba koja nosi luk i strijelu.

Pleme, kojem još nije dato ime, otkriveno je na domorodačkoj teritoriji Valo do Džavari na jugozapadu Amazona, a Agencija je navela da je pratila to pleme nekoliko godina, ali da nikada do sada nije uspjela da ga fotografiše.

Ta Agencija registrovala je 107 izolovanih plemena, a sa većinom od njih nije imala kontakt, već samo fotografije.