U Pripjatu jelka okićena poslije 33 godine

​Ukrajinski grad Pripjat ukrašen je novogodišnjom jelkom prvi put od nuklearne nesreće u nuklearnoj elektrani u Černobilju.

„Nekadašnji stanovnici grada stigli su na ceremoniju otkrivanja i ukrašavanja jelke ukrasima ali i porodčnim fotografijama“, prenosi ukrajinski TV kanal ZIK.

Inače, ovog ljeta ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je naredbu o ukidanju brojnih zabrana vezanih za kretanje u zoni isključenja, stvarajući „zeleni koridor“ za turiste.

Takođe je naložio vladi da preduzme mjere za jačanje turističkih potencijala za tu oblast.

Više od 90.000 turista posjetilo je Černobilj 2019. godine.

Katastrofa u četvrtom reaktoru nuklearne elektrane u Černobilju dogodila se 26. aprila 1986. godine.

Više od 200.000 kvadratnih kilometara teritorije, prije svega u Ukrajini, Bjelorusiji i Rusiji, postalo je kontaminirano.

Oko 115.000 ljudi je evakuisano a u operaciji spasavanja učestvovalo je više od 600.000 ljudi, od kojih je oko deset odsto preminulo.

Grad Pripjat nalazi se na tri kilometra od elektrane. Prije nesreće njegovo stanovništvo činilo je 47.000 ljudi, dok je kasnije postao poznat kao „grad duhova“.

