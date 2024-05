U banjalučkoj školi zračne aerobike učiteljica letenja daje časove plesa na svili

Zamislite da letite! Nalazite se u bestežinskom stanju i vaše tijelo je vaš instrument.

Fizika pretvorena u umjetnost, ples koji prkosi gravitaciji. Ljepota čiste snage pomiješane sa ljudskom fleksibilnošću i pomjeranjem sopstvenih granica. Ovaj prekrasan duet čovjeka i tkanine ispričan u vazduhu naziva se Aerial silk, a učiteljica letenja u banjalučkoj školi plesa na svili je Zvjezdana Dervić, koja se zračnom akrobatikom počela baviti 2009. godine, a prije dvije godine otvorila je prvu školu u gradu na Vrbasu. Zvjezdana je svoj put svile započela sasvim slučajno u Italiji, u malenom gradu na jezeru Garda.

"Sa prijateljicom sam otišla na probnu lekciju. Prije toga sam se bavila penjanjem tako da sam već imala snage za neke poteze, a i visina mi nije predstavljala problem. Već nakon prve lekcije sam znala da želim da nastavim, ali tada nisam ni slutila koliko će ovo biti zastupljeno u mom životu", ispričala je Zvjezdana o svojim počecima. Danas, 15 godina kasnije, Zvjezdana ima vrlo uspješnu školu plesa na svili u Banjaluci, predavala je "svilu" u školi akrobatike "Officina dadà" u provinciji Brescie i u centru "Aquilone" u provinciji Mantove te dobila nacionalnu diplomu instruktora zračne akrobatike, specijalnost svila i obruč", ali, kako ističe, najbolje je opisuje poklon polaznica njene škole svile na kojem je pisalo - učiteljica letenja.

Jednom kad se zaljubite u ovu disciplinu ona će zauvijek biti dio vas, a Zvjezdana ističe da se plesom na svili mogu baviti svi od 7 do 77 godina. Svakog dana pomičete svoje granice, napravite korak koji vam se činio nedostižnim i razvijate kako u fizičkom, tako i u mentalnom smislu.

"Od trenutka kad sam krenula da se bavim svilom pa sve do danas moj pogled na ovu disciplinu se stalno mijenja. Zavisno od uloge koju imam (kao instruktor imam drugačije poglede, ali i odgovornosti nego kao performer), od stvari kojima se bavim i ljudi sa kojima sarađujem i to je u stvari ono što volim najviše kod ove profesije, ta konstantna evolucija. Na početku za mene je to bila samo fizička aktivnost, no sada shvatam da mi se promijenio pogled na kvalitet pokreta u umjetničkom smislu, pa i filozofskom. U posljednje vrijeme me zanima cirkuska dramaturgija pa sada sve posmatram kroz tu prizmu. Da mogu da kažem jednu rečenicu Zvjezdani sa početka bavljenja plesom na svili, to bi definitivno bilo: "Vjeruj više svom instinktu".

Danas se ova disciplina širi velikom brzinom i izvan granica cirkusa i često se zanemaruje komponenta sigurnosti. Ples na svili je prilično ekstremna profesija i opasnost uvijek postoji, ali uz pravilan rad i edukovane instruktore rizik je stavljen na minimum.

"Mi učitelji i performeri pokušavamo da eliminišemo rizike koliko možemo i posjećujemo razne konferencije o sigurnosti i prolazimo treninge na ovu temu. Postoji mnogo stvari na koje treba obratiti pažnju i zbog toga je bitna odgovarajuća edukacija. Ako je plan i program dobro organizovan rizici se mogu znatno umanjiti.

Šta očekivati od plesa na svili

Zvjezdana ističe da joj je uvijek zanimljivo kada ljudi prvi put probaju ples na svili, te dodaje da su očekivanja veoma različita i lična.

"Neko se iznenadi da je mnogo lakše nego što je očekivao, a nekome bude i previše, neko se zaljubi odmah, ali sve ipak zavisi od nekih ličnih iskustava i afiniteta", objašnjava ova učiteljica letenja.

Najčešća pitanja su ona vezana za napredak i osamostaljivanje na svili. Zvjezdana ističe da kroz godinu dana, ali i mnogo ranije polaznici već prave male koreografije od elemenata koje poznaju.

To je ono što želim da prenesem svojim polaznicima, ne samo da izvode elemente, već i da budu sposobni da sami kreiraju koreografije i izraze se. Od svojih polaznika tražim da shvate kako zaista ti čvorovi, figure, oslonci, poluge funkcionišu, a u tom procesu učenja istovremeno radimo na ostalim stvarima: snaga, elastičnost, muzikalnost, kreativnost. Da bismo došli do slobode u kreativnosti moramo postići prvo sigurnost u pokretu", priča ona.

Velika inspiracija joj je bivša direktorica Elena Trombini, ali i njeni učenici i njihov napredak i zalaganje.

"U mom radu trenutno me najviše inspiriše Gaia Santuccio, divna prijateljica i umjetnica koja je dugogodišnjim istraživanjem razvila sopstveni metod rada na užetu. Inspiraciju nalazim i u muzici, knjigama, prirodi i u saradnji sa drugim umjetnicima", objašnjava Zvjezdana.

Kao i za svaki sport, ali i posao kojem se posvetimo u životu, potrebna je određena žrtva, ali i odricanje. Tako i Zvjezdana ističe da je zbog svoje ljubavi prema ovoj disciplini puno toga žrtvovala, ali ipak većina stvari na njenom putu svile se desila spontano. Slijedeći ono što istinski voli joj je u neku ruku olakšalo da se izbori sa svim preprekama na koje je naišla.

"Profesionalno bavljenje zračnom akrobatikom je jako konzumirajuće i potrebno je puno discipline i odricanja da bi se postigli rezultati. Muž i porodica su shvatili moju ljubav prema ovome što radim, tako da me potpuno podržavaju i podstiču da slijedim svoj put i jako sam im zahvalna na tome", ističe Zvjezdana.

Koliko je posvećena svom poslu govori i činjenica da su Zvjezdanine lekcije više od pukog vježbanja na svili, u njima su zastupljeni pokret, kreativni elementi iz pozorišta i plesa.

"Volim da kažem da su to lekcije jer želim da moji polaznici usvajaju i teoretska i praktična znanja i da teoretski razumiju materijal. Trudim se da lekcije budu zabavne i inspirativne. Volim da kažem da je moja uloga da svoje polaznike naučim da pišu da bi mogli svilom napisati svoju priču. Jer svaka osoba je različita i svako ima neki skriveni talenat, a moj zadatak kao učitelja je da to prepoznam i da zajedno radimo na usavršavanju", govori Zvjezdana.

Put svile

Dugogodišnja karijera u ovoj disciplini i umjetničkom izrazu odvela je Zvjezdanu u razne zemlje, no najviše je nastupala u Italiji jer su tamo cirkuska i ulična umjetnost razvijeni.

"U Italiji sam nastupala u Rimu za 'Battiti' festival, u Veneciji na festivalu 'Circo per l'ambiente', Moniga - Desenzano film festival, Rovereto za 'Dentro una bolla' Villanuova' Strabiliofestival, Riva 'Notte della fiaba'", Trento, Brescia, Salò, Toscolano… i mnogi drugi. Takođe sam nastupala i u klasičnim cirkusima, što je potpuno drugačije iskustvo", priča Zvjezdana.

Radionice za napredne polaznike Zvjezdana većinom drži u Italiji jer su tamo razvijenije zračne vještine. Kao jedno od najizazovnijih iskustava ističe vođenje takmičarske ekipe u "Officina Dàdà".

"To je predivna grupa djevojčica od 11 do 18 godina. Veoma kreativne i otvorene za istraživanje, ali i jako energične, što je predstavljalo i izazov jer sigurnost mora da bude na prvom mjestu. Sa nekima od njih i dalje radim privatno i na daljinu. A ove godine je jedna djevojčica sa kojom radim na Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto u svojoj kategoriji", rekla je Zvjezdana.

Konstantno usavršavanje i napredak su ono što opisuje ovu učiteljicu letenja, trenutno studira na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, drži lekcije svile u "Aerial silk Banjaluka", drži radionice u Italiji i šire, a povremeno nastupa i usavršava se na užetu.

"Nekad mi se čini da imam previše ciljeva, ali ljubav prema ovome svemu me pokreće. Kako volim da radim kao instruktor, tako isto volim da učim, a kako je savremeni cirkus jako široka oblast uvijek ima zanimljivih stvari za usavršavanje - od tehničkih do umjetničkih. Cilj mi je da proširim cirkuske umjetnosti jer sam tokom godina uvidjela da, osim što razvijaju fizičke sposobnosti, utiču i na samopouzdanje, kreativnost, razvoj discipline, posvećenost, a kako sam radila i sa djecom, pogotovo tinejdžerima u Italiji, uvidjela sam da ih ova aktivnost zaista motiviše da vježbaju, što je danas jako bitno, jer moderan način života sve više zapostavlja ovu stranu koja bi trebalo da bude prilično zastupljena u ovom periodu razvoja", objašnjava Zvjezdana.

Njen cilj je da se poveže sa što više zemalja koje su shvatile važnost savremenog cirkusa u društvenom, kulturološkom i umjetničkom smislu. Na ovaj način bi se lakše razmijenile ideje i iskustva, ali i radilo na promociji savremenog cirkusa jer je, kako Zvjezdana ističe, to univerzalno sredstvo, ne samo kao oblik zabave, već i za promociju kulture, obrazovanja, socijalne inkluzije i međunarodne saradnje.

Visila iznad kanjona na visini od 200 metara

"Kada sam nastupala na 'Cima Caldoline Highline' festivalu u Italiji, prije samog nastupa odjednom je zahladilo i počeo je grad. Publika je dolazila planinskim putićem do tog mjesta, a nas četiri djevojke smo trebale da budemo u hammocima (specijalno dizajniranim ležaljkama koje stoje na visinama preko 100 metara) spremne za nastup. Publika je tada trebalo da uz muziku sjedne na obronke kanjona, a mi jedna po jedna da nastupimo. Kako je bilo nevrijeme izgubili smo vezu sa vodičem i bile smo ubijeđene da je nastup otkazan, međutim nakon nekog vremena ugledali smo kolonu koja se polako približavala putićem i morale smo brzo da se smjestimo u hammocke. Kako je prije toga bilo nevrijeme hammock je bio pun leda i bilo je baš hladno, tako da nisam mogla nikako da zagrijem prste, a da napomenem da smo bile na visini od 100-200 metara. Tada me baš bilo strah. Bila sam zabrinuta i nisam znala hoću li uopšte uspjeti zagrijati prste i držati se za svilu. Publika je potom počela polako da dolazi i smještala se uz zvuke hangpana, a nama je izgledalo kao da sve to traje satima. Strah je nestao kada sam konačno dotakla svilu i ugledala te ljude što su došli uprkos nevremenu koje ih je zahvatilo. Plesala sam uz muzičara koji je svirao trubu u planini na 100-200 metara visine, a na kraju kada smo završili izašla je duga. U tom trenutku se nije znalo ko je bio emotivniji - mi ili publika. Ovo je bilo predivno i zastrašujuće iskustvo u isto vrijeme. Na YouTubeu postoji čak i dokumentarac o ovom festivalu", ispričala je Zvjezdana.

