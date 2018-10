U koje doba dana smo najproduktivniji?

Za najveći broj ljudi, produktivnost je najveća ujutro.

"50 u 90" i odbacivanje liste obveza- ključne su stvari u postizanju produktivnosti.

Stručnjaci su došli do pravila da se najtežih 50 odsto obveza obavi u prvih 90 minuta. Ljudi obično rade suprotno, a kad konačno dođu do najtežeg dijela, shvate da više nemaju snage. Nije slučajno izmjereno 90 minuta jer je dokazano da pažnja nestaje nakon intervala od sat i po do dva.

Da biste primijenili ovo pravilo, ne trebate dozvoliti da vam bilo što odvuče pažnju, ni najmanji pogled na telefon, mail, ćaskanje s kolegom koji je upravo ušao u ured.

Kad znamo da smo već odradili najveći i najteži dio posla, popodne ćemo biti opušteniji, a samim tim i produktivniji.

(NN/wall.hr)