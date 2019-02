U odrastanju vrlo je bitan odnos oca prema kćerki

Po samoj prirodi odnosa, u mnogim porodicama, očevi imaju više zajedničkih interesa sa sinovima, a majke sa kćerkama. No, za vrijeme adolescencije izuzetno je važno njegovati odnos očeva sa kćerkama, i majki sa sinovima.

Roditelji u odnosima otac-sin i majka-kćer imaju tendenciju da prave usporedbe sebe u tim godinama i svoje djece istog spola.

Nerijetko se dešava da otac ima stav “On se ne ponaša kao ja u toj dobi”, dok mnoge majke misle “Ne želim da učini iste greške koje sam činila ja u toj dobi”.

Ovakvi stavovi su zapravo štetni i zbog takvih usporedbi roditelji često nisu u stanju da sagledaju svoje dijete kao jedinku, sa sopstvenim iskustvom, greškama i uspjesima.

S druge strane, tata nikada nije bio djevojčica, a mama nikada nije bila dječak, i u tim odnosima ne može doći do uspoređivanja sa samim sobom, otklanjanja svojih grešaka iz djetinjstva, niti posmatranje djeteta kroz svoju sopstvenu prizmu. Mnogo je razloga koji daju prednost odnosu otac-kćer i majka-sin, u dobi adolescencije.

Za djevojčicu, tata je obično jedini muškarac u njenom životu dugi niz godina. Način na koji je on tretira, uveliko će imati utjecaj na njen odnos sa muškarcima u odrasloj dobi, ali i u dobi u kojoj se nalazi trenutno. Djevojčica u adolescenciji od oca traži ljubav, poštovanje, te afirmaciju njene ženstvenosti. Ako joj on to i pruži, ona će obično očekivati ​​isti način ophođenja i od svih ostalih muškaraca u njenom životu. Drugim riječima, vjerovatno neće tolerisati nepoštovanje njene ličnosti ili bilo kakvo ponašanje koje smatra uvredljivim. Ako je, s druge strane, navikla na odnos u kojem je otac zapostavlja, kritikuje ili zlostavlja (psihički ili fizički), veoma je vjerovatno da će se vezati za muškarce koji su sebični, neodgovorni i koji zapostavljaju partnericu (da ne nabrajamo puno gore slučajeve), te će joj takvi odnosi biti sasvim prihvatljivi.

Treba spomenuti da se, u velikom broju slučajeva, odnos majki i kćeri u dobi adolescencije može pogoršati. Zapravo to je najkritičniji period za ovaj odnos, i tada dolazi do najčešćih i najžešćih konflikata. Ovdje otac može odigrati veoma važnu ulogu, te biti koristan medijator. Za odrastanje djevojčica, veoma je važno da izgrade pozitivan stav prema majci, što je ponekad jako teško u ovom periodu, a tu otac može mnogo pomoći svojim stavom i sugestijama. To je još jedan razlog važnosti odnosa oca i kćeri u vrijeme adolescencije.

(Ljepota&Zdravlje)