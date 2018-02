Ubijaju blizance jer vjeruju da su "demoni koji im piju krv na spavanju"

U skloništu u Abuju, glavnom gradu Nigerije, nalazi se više od 100 beba, od kojih je većina bolesna i neuhranjena. Djeca su spašena iz najudaljenije regije Nigerije gdje blizance smatraju 'demonima'.

Stiven Olusola i njegova žena Činve utočište u sklopu "Vine Heritage Home Foundation" osnovali su prije 13 godina kako bi spasili djecu blizance koji se po drevnoj tradiciji ubijaju odmah nakon poroda.

Ova stravična tradicija nastavlja se i danas, daleko od očiju javnosti.

Zaštitnici blizanaca sasvim slučajno su čuli za ovu stravičnu tradiciju. Olusola je tako još 1996. godine načuo da će jedno dijete biti žrtvovano kako bi se udobrovoljili bogovi i osigurala plodna poljoprivredna sezona.

"Molio sam ih da je ne ubiju i da mi dozvole da je uzmem. I tako smo počeli. Stizalo je sve više i više djece i shvatio sam da je moj dvosobni stan premalen za sve njih. U to vrijeme smo imali malu pomoć nekih pojedinaca. Briga o ovoj djeci preuzela je moj život pa sam dao otkaz na svom poslu na Univerzitetu u Abuji", naglašava Olusola.

Ubistva beba, najčešće blizanaca, praktikuje nekoliko zajednica Basa Komo plemena. Oni vjeruju da su blizanci 'demoni koji im piju krv na spavanju' i kako su 'predodređeni da ubiju svoje roditelje', piše "Guardian".

Fondacija pokušava da spriječi ubistva uz pomoć svojih doušnika koji im dojavljuju kada je neko dijete u opasnosti.

"Uz pomoć naših doušnika dobijamo informacije o rođenju blizanaca. Pronalazimo selo u kojem se to dogodilo i stižemo na pregovore s njihovim vođama. Pokušavamo ih uvjeriti da djecu ostave na životu i da predaju nama. Obećamo im da ćemo djecu vratiti u zajednicu kada oni budu spremni da ih prihvate", naglašava Olusola.

Uprkos ovoj miroljubivoj strategiji spašavanja djece, većina njih ipak nažalost umire.

"Nekada nam bude jasno da bez obzira na duge i mukotrpne pregovore neće pustiti dijete i tada znamo da mu nažalost nema pomoći", dodaje.

Mnoga djeca koju uspiju spasiti zbog svog lošeg zdravstvenog stanja nažalost ne prežive dug put do skloništa u kojem trenutno živi 116 beba.

Legenda o moćnim bićima

Prekrasno selo Ubo Saidu u zajednici Basa Komo živi daleko od očiju javnosti i bilo kakve civilizacije. Njegovi stanovnici legendu o 'blizancima demonima' prenose s koljena na koljeno.

"Blizanci po našim vjerovanjima nisu ljudi. Oni su opasnost za cijelu zajednicu jer su nam još davno naši preci govorili kako imaju strašne moći. Gledamo ih kao bogove među ljudima i odmah po njihovom rođenju cijelo selo dobije obavještenje da je rođena prijetnja i zlo", rekao je jedan od stanovnika ovog sela.

Većina porodica koje žive u ovim dijelovima izgubila je nekoliko djece u obrednim ubistvima koje provode vračevi.

"Kada se bebe rode, vrač ih hrani posebno pripremljenom tečnošću. Uvjerava ljude u zajednici da je riječ o vodi i da je smrt beba zapravo prirodan, božji čin. Uloga vode, kako im govore je da duh djeteta ostane u porodici. Daleko je to od istine budući da je riječ o jako otrovnom napitku. Posebno teško je ženama koje su prisiljene da gledaju svoju djecu kako umiru. I one same etiketirane su kao prljave zbog rađanja 'zabranjenih bića'", naglašava on.

U ovim dijelovima Nigerije vjeruje se da su blizanci jako moćna bića i prijetnja svima, posebno vračevima.

"Vjeruje se da je njihova moć jača od vračeva i čarobnjaka koji inače vladaju našom zajednicom. Blizanci im predstavljaju prijetnju i zato ih ubijaju. Upotrebljavaju svoje misteriozne magične moći u njihovim ubistvima. Čini vam se čudno, ali tako mi živimo. Iako hrišćanske zajednice pokušavaju da iskorijene ovo vjerovanje još uvijek se ubistva dešavaju", rekao je jedan mlađi stanovnik sela.

"Mnogi stručnjaci ne vjeruju da se ova ubistva događaju u Nigeriji jer su stravična i potpuno apsurdna. Teško je vjerovati u njih i teško je započeti pravu istragu i istraživanje", rekla je Dioka Bridžet s istraživačkog centra Univerziteta u Nigeriji.

Vlasti su ipak 2013. godine sprovele istragu koja je pokazala da 'uz zajednice za koje se zna da izvršavaju takva ubistva postoje i pojedinci čija vjerovanja i praktikovanja, a tiču se dobrobiti djece, ne prate civilizacione standarde'.

Nakon istrage koja je potvrdila da se djeca i dalje ubijaju pokrenuta je kampanja koja je trebalo da razvije prijeko potreban dijalog s članovima plemena. Uključene su bile tradicionalne i vjerske vođe zajednica iz šest različitih dijelova s ciljem zaustavljanja ove stravične prakse.

Ali zbog manjka sredstava kampanja je ubrzo prekinuta.

Džozefin Alumanah, profesorka antropologije na nigerijskom Univerzitetu smatra da se promjena ipak ne može dogoditi preko noći.

"Ne možete uvjeriti ljude da promijene sistem u koji vjeruju hiljadama godinama u samo nekoliko nedjelja", rekla je ona.

