Učenik iz Dervente vratio izgubljenu torbu sa zlatom

DERVENTA - Nikola Simić (16) iz Dervente napravio je potez koji zaslužuje svaku pohvalu, naročito ako imamo u vidu vrijeme u kojem živimo.

Ovaj mladić je pronašao na ulici torbu u kojoj bio novčanik s dokumentima, ali i vrećice sa nakitom. Nikola se, kako je rekao za Avaz, nije ni trenutak razmišljao, već je odmah torbu odnio u policiju.

"Nazvao sam policiju, a oni su mi rekli da torbu donesem u stanicu, što sam i uradio. Nisam znao šta ima još u torbici. Policajac je počeo da vadi iz torbice novčanik sa dokumentima i izvadio vrećice zlata i drugog nakita", kaže Pejić.

U Policijskoj stanici se zadržao dok je stigao vlasnik izgubljene torbe.

"Došao je čovjek koji je izgubio torbu i zahvalio se na tome šta sam učinio. Nagradio me i novčano, a policajci su rekli "svaka čast momak", dodaje Pejić.

Učenik je Srednjoškolskog centra "Mihajlo Pupin" u Derventi, zanimanje mehatronika.

Kako saznaje Avaz vlasnik izgubljene torbice je Rudolf Daka iz Dervente, koji je vlasnik radnje "Zlatara Daka".

"Kada sam primjetio da torbice nema počeli smo da je tražimo oko radnje i u blizini. Nakon toga pozvali su me iz policije da dođem. Tamo sam upoznao Nikolu. Veoma lijep gest od njega, zahvaljivao sam mu se do neba, prijatno me iznenadio. Sve je bilo u torbi", istakao je Daka.