Učiteljica: Znakovi "suptilnog maltretiranja" koje vidim u učionici (VIDEO)

​Kad pomislimo na maltretiranje, vršnjačko zlostavljanje, bulijing ili kako god to zvali, najprije zamislimo ponižavanje, javno izrugivanje, udaranje, pa čak i guranje glave u wc školjku, a gdje je još i ovo moderno virtuelno maltretiranje. I to sve stoji, neke se stvari nisu mijenjale dugo, jako dugo. Ali, sve to počinje nekako puno manje primjetno, kao što je manje primjetno i ono što se događa pred očima drugih - učitelja, profesora, roditelja.

Osim što počinje daleko suptilnije, često zapravo i jeste puno suptilnije do kraja. I to uopšte ne znači da je to imalo manje okrutno i manje opasno. Takvo maltretiranje je zapravo puno podmuklije. Znaju to mnogi učitelji, znaju to mnogi roditelji, pa ipak takvo maltretiranje prolazi "ispod radara".

Jedna je učiteljica objavila video koji je vrlo brzo postao viralan, a govori upravo o "suptilnom maltretiranju". Gospođa C. je učiteljica koja ima svoj profil na TikToku pod nazivom @stillateacher i tamo je objavila svoje opažanje o maltretiranju koje često ne vidimo, a trebali bismo. Ona je to nazvala "suptilnim maltretiranjem" i pojasnila kako bi to moglo izgledati u učionici.

"Evo kako to izgleda. Učenik koji je manje popularan, možda ima invaliditet, govoriće, a dijete koje je nasilnik gledaće sve svoje prijatelje s druge strane sobe i cerekati se i praviti grimase," kaže C. u videu. "Poludim kad to vidim," rekla je te dodala da iako je "opuštena" što se tiče puno stvari, poput psovanja, jela na času, učenika koji je oslovljavaju imenom, čak i drskosti u određenoj mjeri, ovo je ponašanje koje neće tolerisati.

Kako bi riješila problem, kaže Gospođa C., ona obično stoji "direktno uz nasilnikov sto i gleda ga u oči cijelo vrijeme dok drugi učenik govori." Druga opcija joj je izbaciti učenika iz razred. "Ako ste učitelj i ne štitite žestoko svoje najranjivije učenike, šta radite?" zapitala se.

Suptilno maltretiranje, prema ovoj učiteljici, također uključuje "rasizam, seksizam, homofobiju", što je kod nje garancija za "razgovor jedan na jedan" koji će, nada se uvijek, riješiti problem. Ali, ako se to ne dogodi, ona uključuje druge sve dok učenik ne prepozna da je njegov komentar "neprihvatljiv".

Video Gospođe C. dobio je uistinu mnogo komentara kolega učitelja koji potvrđuju koliko je ova vrsta zlostavljanja česta, a neki su prepričali i svoje direktno iskustvo o suptilnom maltretiranju, i to uglavnom ljudi koji su bili žrtve.

"Suptilno maltretiranje je veliki problem," napisala je jedna osoba. Druga je dodala: "Tako mi je drago da zapravo možete uočiti takvo suptilno maltretiranje. Moji bi mi učitelji aktivno govorili da se to ne događa kad bih pokušao s njima razgovarati o tome."

Nastavili su se komentari:

"Suptilno maltretiranje je tako loše! U razredu smo redovno imali karaoke i morali smo prestati zbog nasilnika," ispričala je jedna žena, dok je druga napisala: "Suptilno maltretiranje koje je trajalo sedam godina, a trebala mi je gotovo cijela decenija da to prebolim. To uništava samopouzdanje. Vi mijenjate živote!"

Suptilno maltretiranje možda je teže uočiti, ali jednako je štetno kao i fizičko nasilje ili vrijeđanje, pa je stoga jednako važno riješiti ga. U svom sljedećem videu, Gospođa C. nudi korisne savjete za učitelje kada je u pitanju uočavanje ovakve vrste ponašanja.

Ona predlaže učiteljima da učenicima daju anketu u kojoj će odgovoriti postoji li neko s kime radije ne bi sjedili (važno je da anketa bude strogo povjerljiva). Ako postoji učenik koji je maltretirao druge, njegovo će se ime ponavljati. To, očito, nije besprijekorno savršena strategija, ali je početna tačka.

Jedina konstanta u zlostavljanju, bilo da je suptilno ili otvoreno, jest da ono nije prihvatljivo. A odgovornost je odraslih u djetetovom životu - roditelja, učitelja, profesora - pobrinuti se da to ne postane navika koja se prenosi u odrasle godine, prenosi "Miss7Mama".

