Umjesto vojne obukao policijsku uniformu

DOBOJ - Umjesto maskirne uniforme dvadesetpetogodišnji Milovan Gavrić iz Modriče nakon završetka Vojne akademije u Beogradu obukao je plavu i u Policijskoj upravi Doboj započeo svoju karijeru.

"Završio sam rod pješadija. Prve dvije godine su opšte za sve, zatim od treće, četvrte godine se raspoređujemo po rodovima. Ja sam konkretno završio rod pješadija. Dani na vojnoj akademiji su jako slični kao i na policijskoj, od ustajanja ujutru, vršenja smotre, do nastavnih aktivnosti, to je uglavnom dosta slično. Po pitanju discipline i strogoće to je više neki subjektivan osjećaj, zavisi ko je koliko spreman na disciplinu, na tu strogoću. Nije neka velika razlika", smatra Gavrić.

Znanja koja je stekao na Vojnoj akademiji pomogla su mu da uspješno obavi svoj prvi zadatak koji mu je povjeren nakon što je obukao plavu uniformu.

"On je prvi koji je poslije samo dva mjeseca pripravničkog staža dobio vrlo odgovoran zadatak, predvodio je na paradi povodom 9. januara, Dana RS, ešalon posebnih snaga policije PU Doboj. To je, ponoviću, prvi put da pripravnik predvodi i da mu se povjeri takav zadatak", izjavio je Jovica Žigić, načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Doboj.

On je dodao da je Gavrić 2018. završio osnovnu policijsku obuku u Banjaluci, nakon čega je upućen na pripravnički staž u Policijsku stanicu Modriča.

"Već u ta četiri mjeseca pokazalo se da malo odskače od drugih kandidata, tako da je on u sklopu širokog obrazovanja pripadnika MUP-a upućen na školovanje u Vojnu akademiju u Beograd. Školovanje je trajalo od 2018. do 2022, kada je ponovo započeo pripravnički staž, ovaj put sa visokom školskom spremom u Policijskoj upravi Doboj. Prvo njegovo kretanje kroz službu je bilo tri mjeseca rada u Sektoru policije. On će, naravno, kroz godinu dana provođenja pripravničkog staža proći sve organizacione jedinice PU Doboj. U tih godinu dana ćemo vidjeti prvo njegove afinitete, a onda i našu procjenu da li više odgovara radu sa uniformisanom policijom ili radu u kriminalističkoj policiji", rekao je Žigić.

Da li mu se nakon povratka sa Vojne akademije bilo teško uklopiti u policijske obaveze, Gavrić iskreno odgovara:

"Pa, na početku, prvih mjesec dana bilo je malih poteškoća baš zbog te razlike u aktivnostima i obavezama. Različita je malo struktura po pitanju obaveza, po pitanju bezbjednosti. Ono su baš tamo bile vojne nauke, ovo su sada već neke druge nauke, dosta ima prava, bezbjednosti, a tamo je vojna taktika, mada i te nauke mogu da pomognu ovamo. Vojna taktika može da se implementira ovdje u policijskoj taktici."

I vojska i policija su profesije koje se bave bezbjednošću, ističe Gavrić, koji sebe u budućnosti ipak vidi u policiji.