Unesite zlatni simbol sreće u vaš dom

​Poštovaoci feng šuija tvrde da ukoliko želite zdravlje, blagostanje, pozitivnu energiju i raspoloženje, prvo od čega morate da počnete je enterijer vašeg doma.

Kada su stvari u vašem domu postavljene pravilno, i vi ćete postići harmoniju u životu.

Međutim, postoji još jedna stvar koju morate uraditi ako želite dobro svojoj porodici - nabavite kućnog ljubimca!

Zlatna ribica je životinja koju naročito poštuju budisti, ali i cijeli orijentalni svijet.

Stari su Egipćani izrađivali simbol ribe u zlatu i srebru uvjereni da nosi sreću, a prema njihovom vjerovanju zlatne ribice u kući znače posebnu sreću za cijelu porodicu.

Rimljani su slijedili tu tradiciju smatrajući da posebno donose sreću u udvaranju i braku.

U Japanu, Kini i drugim dijelovima Dalekog istoka smatrali su da riba nosi bogatstvo i sreću. Rani hrišćani usvojili su je kao simbol hrabrosti i vjernosti bogu.

Poput slonova i riba, i žabe predstavljaju dobar znak, simbol su sreće i velikog prijateljstva te simbol pozitivne transformacije. Osim što je jedan od svetih amblema Bude, zlatna ribica iz porodice šarana bila je vrlo cijenjena i smatralo se da donosi sreću u obliku drugog života.

I Grci su vjerovali da donosi sreću u braku.

Ukoliko ste se i vi odlučili da upravo zlatna ribica bude još jedan član vašeg doma, potrudite se da joj obezbijedite sve što je potrebno.

Ona je idealan kućni ljubimac ukoliko se adekvatno brinete o njoj i ukoliko je ne zanemarujete. Nikada nemojte kupovati zlatnu ribicu ako joj ne možete pružiti potrebne uslove. Svaka riba, pa tako i zlatna, treba da ima dovoljno mjesta za plivanje u akvarijumu, adekvatnu temperaturu vode, čistu vodu u koju ćete zasaditi biljke, te društvo kako joj ne bi bilo dosadno.

Treba reći da u slučajevima kada riba ne dobija odgovarajuću njegu, ona umire prilično brzo.

Prema mišljenju profesora medicine vodenih životinja na Kornel univerzitetu Paula R. Bovsera, zlatne ribice kada su u malim staklenkama žive u svom sopstvenom metaboličkom otpadu.

Ribice se prazne, i to mnogo. One najviše izlučuju amonijak, s mnogo bakterija koje se pretvaraju u nitrat. To je prirodan proces, ali mješavina amonijaka i nitrata može da dosegne toksične koncentracije u prljavoj posudi.

Ovo ih može ubiti. Kao dokaz, uzmite u obzir to da zlatna ribica može da živi u adekvatnom staništu 10 ili više godina, dok je u posudi to maksimalno 10 mjeseci.

Bovser naime preporučuje potpuno opremljen akvarijum s bio-filterom - koji se obično nalazi ispod šljunka ili sa strane - čime se izbjegava toksična kombinacija amonijaka i nitrata.

"Ukoliko vlasnik redovno i često ne mijenja vodu, koncentracije amonijaka i nitrata mogu se povećati do koncentracije toksičnih tvari koje bi mogle ubiti ribu", kaže Bovser, ističući da riba najbolje funkcioniše na normalnoj sobnoj temperaturi.

Naravno, tu je i pitanje da li zlatne ribice u staklenim posudama postanu tužne ili uznemirene, jer žive u tako malom prostoru.

Stoga, vašoj kućnoj sreći i ljubimcu obezbijedite adekvatne uslove.