Upoznajte Sanju, jedinu djevojku koja se bavi pečenjem volova

SMEDEREVSKA PALANKA - "To je moj tata radio, on me je i naučio". Ovim riječima počinje priču Sanja Nikolić (30) iz Smederevske Palanke koja se bavi, ni manje ni više, nego - pečenjem volova na ražnju. Sanja ide Srbijom gdje je ljudi sve više prepoznaju jer je jedina u muškom timu. Inače, po struci je saobraćajni inženjer.

Sanju su sreli upravo u Guči, gdje se održava 62. Sabor trubača, a ona je naravno bila pored vola, gde je za kamere Telegrafa otkrila kako ga peku.

"Znate kako, najbitnije je strpljenje. On se peče u saftu, a potom se dodaje voda i skida se deo po deo. Mene je moj tata naučio da da radim ovo, i tako sam ja nastavila. Ovo mora da se voli, a ja radim ono što volim i zato je sve kako treba", priča nam Sanja.

Ne samo u Srbiji, Sanja i njene kolege idu svijetom gdje ih ljudi prepoznaju.

"Nemačka, Crna Gora, Bosna, Austrija... Ma gde nismo bili. Radimo velika veselja. Sada smo bili na svadbi od milion evra u Crnoj Gori, pa nas čeka put u Pančevo i svadba od 1.000 ljudi, biće baš veselo. Posla ima, to je najbitnije, a ljudi vole da probaju vola, čije je meso zaista izvrsno", ističe Sanja, prenosi Telegraf.

Sanja je jedina žena u Srbiji koja peče vola, kaže da je u početku bilo začuđenih pogleda ali da se sa svim predrasudama uspješno izborila.

"Čude se ljudi kada me vide, ali tako je kako je. Imam svoje stalne mušterije, to su ljudi koji kupuju kod nas, mi smo ovde stalno, došli smo sinoć i ostajemo do kraja sabora. Inače, kada nas vide u inostranstvu svi se začude, teško je peći vola. Ipak je to proces koji traje po 12 sati, ali isplati se, vole ljudi meso da jedu, a mi znamo da ga spremamo kako treba", priča Sanja za Telegraf.rs.