Upoznala pilota koji je bombardovao Srbiju: Nije mogao da me pogleda u oči

Sandru Karaklajić danas većina ljudi poznaje preko TikToka, gdje svakodnevno brojnu publiku zabavlja, ali i intrigira neobičnim sadržajima.

Mnogi je zbog nedavnog videa, koji je izazvao veliku pažnju, znaju i kao "dobro udatu ženu", ali je ova 31-godišnja supruga i majka porijeklom iz Beograda, sa adresom na Korzici mnogo više od toga. Odvažna je, bez straha da izađe iz konformne zone, sa nesvakidašnjim hobijima i nevjerovatnim životnim iskustvima, kao što je susret sa NATO pilotom koji je bombardovao Srbiju.

Ništa kod Sandre nije išlo "školski". Možda zbog toga jer nije tako zračila, pa ni privlačila. Nije prva koju je život odveo u inostranstvo iz Srbije. Ali je među rijetkima koja je otišla na "Napoleonovo ostrvo" i to nakon što je, kako sama kaže, srećom dobila otkaz u PIO fondu. I ne zna koju zemlju i koji grad će u budućnosti zvati svojim domom, s obzirom na to da joj je suprug vojno lice i da njegov posao diktira njihovo migriranje. Sin Vidak, iako je rođen na Korzici, veoma je vezan za Srbiju, a Sandra je u razgovoru za "Ženu.rs" ispričala kako je poslije tri godine veze na daljinu odlučila da se pridruži svom - danas suprugu, tada dečku - na ovom francuskom ostrvu, gdje zajedno žive već sedam godina.

"Život na ostrvu je lijep, ali zna da bude jako težak kada dođete iz jedne metropole u primorski gradić, koji van sezone broji 5.000 ljudi. Leti je super, ima dešavanja i zanimljivo je, ali zato čim prođe sezona i krene zima, krene i depresija i tada obavezno pobegnem za Beograd na neko vreme", kaže.

"Vidak me pita zašto ne živimo u Srbiji"

Sandrin sin prvenac po imenu Vidak rođen je u gradu Bastia i, kako ističe, u njegovom slučaju baš važi da je "ime znak". Četvorogodišnji Vidak je pun radosti i života i jako voli Srbiju.

"Skoro mi je rekao: 'Mama, zašto mi ne živimo u Srbiji?' On i na Korzici uživa jer tu je jedan totalno drugačiji život, okruženi smo prirodom, morem i planinama i živimo, može se reći, 'seoski' način života u kontaktu sa prirodom, bez igraonica (jer ih ovdje nema) i bez malih ekrana - jer je napolju mnogo lepše. Leti smo posle škole/posla svaki dan na plaži i na čamcu, što je za jedno dete i odrastanje pravo bogatstvo. U Srbiji uživa sa rodbinom", priča Sandra.

Foto: Instagram

U očima NATO pilota vidjela stid

Na Korzici radi sezonski posao u rent a car agenciji na aerodromu i upravo je tu imala susret koji joj se snažno urezao u pamćenje i probudio najteža sećanja - na bombardovanje, stradanja, strahove i sirene. U njenu agenciju došao je pilot borbenog aviona koji je 1999. godine bombardovao Srbiju.

"Došao je čovek u agenciju da iznajmi auto i zbog akcenta me je pitao odakle sam. Kada sam mu odgovorila, rekao je da je bio u Srbiji, ali ne baš lepim povodom. Neki osećaj u meni mi je signalizirao zašto je bio i da je povod sigurno bio rat: Zbog toga sam ga pitala kada je bio, a on je odgovorio: 'Devedesetih godina'. Nešto u meni se slomilo kada sam shvatila da ispred mene stoji čovek koji nas je bombardovao, jer sam se setila svega kroz šta smo prošli. Ja sam tada bila dete od 6 godina, ali se odlično svega sećam jer sam u tom periodu živela u Batajnici", prisjeća se tog teškog susreta Sandra.

Iako je u trenutku pomislila da neće uspjeti da završi započeti posao i razmišljala da pozove koleginicu, uspjela je da se 'presabere' i nastavi.

"Sve vreme razgovora taj stariji čovek je izbegavao da me pogleda u oči a ja sam u njega gledala bukvalno zabezeknuto jer nisam mogla da verujem sa kime razgovaram. U njegovim očima sam videla stid i samo mi je rekao da je to njegovo jedino putovanje i poseta jednoj zemlji zbog koje se i dan danas kaje", kaže ona.

Streljaštvo kao omiljeni hobi

Trudi se da se okreće lijepim stvarima u životu, a njen hobi joj svakako pomaže da se barem na kratko udalji od svakodnevnih briga i obaveza.

"Imam nekoliko hobija, ali izdvojila bih streljaštvo. Obožavam da odem u streljanu i probam nove pištolje. Nisam fan dugih cevi. To je mojih 'pet minuta' jednom nedeljno kada stavim antifone i ne mislim ni o čemu sem o meti. Volim i da treniram, van sezone sam najredovnija u teretani", otkriva.

TikTok je svakako među aktivnostima za razonodu i opuštanje, ali nekad baš ono što krene iz zabave preraste u posao. Iako Sandra i dalje ovu platformu doživljava kao mjesto gdje može da pokaže svoju krativnost, demonstrira svoj nenametljiv humor, došlo je i do nekoliko saradnji. A jedan od najpopularnijih videa, koji broji preko milion pregleda i ima pregšt komentara, jeste onaj u kom pokazuje kako izgleda "prosječan dan dobro udate žene".

"Neki ljudi ga nisu odgledali do kraja, pa su požurili da mi kažu ružne reči. Video sam snimila iz zezanja tako što sam spojila više videa, koje sam mesec dana unazd snimila, i spojila ih u jedan tako da izgleda kao da je to jedan moj dan. Sve što se vidi jeste istina i moj život, ali ne u jednom danu. Video je malo i parodija na neke influenserke koje pokušavaju da svoj život predstave savršenim (iako znamo da to ne postoji), a malo je i šala na konto toga šta bi bio jedan savršen dan. Naravno, većina ljudi je shvatila poentu i nasmejala se, a ima i onih koju se se, očigledno, našli prozvanim i uvređenim, pa su uzvratili uvredama. Za sebe smatram da sam, ne dobro, već super udata zena, jer imam lep brak i muža sa kojim se super slažem. Lepo živimo, ulepšavamo dane jedno drugom, šalimo se i po pitanju svega se dogovaramo", ističe Sandra.

Francuski jezik je naučila, voljela bi da pokrene privatni posao, dobije još jedno dete, a sve ostalo može i da nastavi da se odvija trenutnim tempom - nema ništa protiv. Planira i da jednog dana sa porodicom živi na relaciji Francuska-Srbija jer u obje zemlje imaju nešto što ih veže.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.