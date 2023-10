Upoznali se na sahrani: On imao 17, a ona 71 godinu, već su devet godina u braku

​Geri Hardvik (17), je oženio Almedu, tada 71-godišnjakinju, nekoliko sedmica nakon što ju je sreo na sahrani njenog sina, a sada joj odaje počast na društvenim mrežama za njen 80. rođendan.

Almeda i Geri iz Tenesija, SAD, vjenčali su se 2015. na ceremoniji koja je koštala samo 158 evra. Od tada par dijeli svoju ljubav na društvenim mrežama, ali njihov je račun prijavljen zbog neprimjerenog sadržaja.

"Uklonili smo neke od naših sadržaja, prijavljeni su zbog seksualno eksplicitnog sadržaja" kaže Geri.

Međutim, to nije spriječilo par da prikupi više od 50.000 pratilaca na internetu. Uprkos razlici u godinama, kažu da su duboko zaljubljeni.

"Zajedno smo prolazili kroz uspone i padove koje smo uvijek savladavali i gledajući unazad, to nas je uistinu samo ojačalo. Ti si zaista ljubav mog života i volim te svakim otkucajem svog srca. Evo za slavlje moje kraljice" napisao joj je Geri.

Almeda ipak nije bila Gerijeva najstarija djevojka, jer je prije nje bio u vezi sa 77-godišnjakinjom. Ali dokazao joj je da je ona njegov broj jedan, čak je otišao toliko daleko da je njeno ime tetovirao na grudima.

"Almeda je toliko mlada u srcu da nam godine nikada ne smetaju, nikada zapravo ne razmišljamo o tome. Samo znam da je Bog čuo moje molitve onog dana kada je ona ušla u moj život" ističe on.

Par je 2021. podijelio s pratiocima da su se oboje borili s koronavirusom, piše "The Sun".

Geri sada ima 26 godina, a njegova supruga nedavno je proslavila 80. rođendan.

Govoreći o Almedi kao o svojoj "lutkici", Geri ju je opisao kao najčudesniju suprugu na svijetu.

"Sretan rođendan najčudesnijoj ženi na svijetu. Danas nije samo tvoj dan, nego što je najvažnije, danas se slavi rođenje divne i istinske žene zlatnog srca. Ja sam najsrećniji muž svaki dan jer se budim pored tebe. Činiš me najsrećnijim čovjekom i želim te uvijek činiti najsrećnijom ženom. Zaslužuješ cijeli svijet i do posljednjeg daha ja ću naporno raditi da ti to pružim. Svi moji najsrećniji trenuci su trenuci koje dijelim s tobom. Nadam se da ćeš danas imati najbolji rođendan i nadam se da ćeš uživati u svim iznenađenjima ljubavi moja. Ti si zaista ljubav mog života i volim te svakim otkucajem svog srca. Evo za slavlje moje kraljice. Srećan rođendan lutko" napisao je.

Geri je otkrio da je za svoju ženu pripremio čak i romantičnu večeru.

"Večera s lososom prožeta vinom, stvarno dobrim vinom, rođendanska torta i iznenađenja za moju lutku" otkrio je zaljubljeni Geri.

I fanovi su brzo podijelili svoje čestitke uz jednu rečenicu:

"Čestitamo! Srećno i puno godina života" poručili su pratioci.