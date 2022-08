Uspješno razdvojeni sijamski blizanci spojeni mozgovima

Sijamski blizanci (3), čiji su mozgovi bili spojeni, uspješno su razdvojeni nakon 33 sata operacije.

Bernardo i Artur Lima bili su podvrgnuti nekoliko operacija u Rio de Žaneiru, a vodio ih je britanski pedijatrijski hirurg Nur ul Ovas Dželani iz londonske bolnice "Great Ormond Street".

Trogodišnji dječaci bili su na ukupno sedam operacija, a samo posljednje dvije trajale su ukupno 33 sata. U procesu je učestvovalo 100 zdravstvenih radnika. Hirurzi su proveli mjesece isprobavajući tehnike pomoću virtualne stvarnosti prije nego što su započeli stvarne postupke.

Njihovu operaciju vodio je dr Dželani, uz dr Gabriela Mufareja, direktora pedijatrijske hirurgije instituta "Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer".

Dželani je opisao operaciju kao izvanredno postignuće te istakao da su pomogle i donacije za organizaciju "Gemini Untwined".

"Uspješno razdvajanje Bernarda i Artura izvanredno je postignuće tima u Riju i fantastičan primjer zašto je rad 'Gemini Untwined' tako vrijedan. Ne samo da smo osigurali novu budućnost za dječake i njihove porodice, već smo ohrabrili lokalni tim sposobnostima i samopouzdanjem da ponovno uspješno preduzmu tako složen posao u budućnosti", rekao je doktor britanskim medijima.

