Usred pandemije rodila 22. dijete: U trudnoći provela 800 nedjelja života

Sju Redford s pravom se naziva super mama, a ona je usred pandemije koronavirusa rodila svoje 22. djete. Sju (45) i njen suprug Noel (49) iz Lankašira proširili su porodicu za još jednog člana - djevojčicu tešku 3,1 kilogram.

Roditelji najveće britanske porodice, koji se inače sami izdržavaju, imaju svoju pekaru, tek treba da daju ime svojoj 11. kćerki.

Porođaj je trajao 10 sati, a Sju je rekla da se veoma uplašila kada je krenula u bolnicu zbog pandemije korona virusa.

"Mislila sam da mom suprugu neće dozvoliti da dođe u bolnicu. Bila sam veoma uplašena jer smo bili u izolaciji i brinula sam šta će se desiti kad napustimo kuću", rekla je ona, prenosi "The Sun".

Dodala je da je strah nestao kada je stigla u bolnicu.

"BIo mi je to najčudniji porođaj do sada, ali na kraju, rekla bih da je to bilo najbolje iskustvo do sada", istakla je, te dodala da još nisu odlučili kako će se djevojčica zvati, kao i da sada zbog pandemije ne mogu da je prijave.

Sjue, koja je u trudnoći provela više od 800 nedjelja svog života, zaklela se da će joj ovo biti posljednja beba - ali to isto je rekla do sada nekoliko puta, navode mediji.

Sju je prvi put ostala u drugom stanju sa 14 godina, a njihov prvi sin sada ima 30 godina i dvoje dece. Najstarija kćerka ima 26 godina i troje dhece.

Poslije nje idu: Kloi (24), Džek (23), Danijel (21), Luk (19), Mili (18), Kejti (17), Džejms (16), Eli (15), Ejmi (14), Džoš (13), Maks (12), Tili (10), Oskar (8), Kasper (7), Hali (4), Fibi (3), Arči (2,6), Boni Rej (2). Beba nazvana Arči je mrtvorođena 2014. godine.

Osim dvoje najstarije djece koja su se osamostalila, porodica živi u desetosobnoj kući. Svakodnevno operu devet mašina veša, a mjesečno potroše 30 flaša tečnog deterdženta.