Uzgaja divlje svinje na seoskom imanju

DOBOJ - Marko Tripunović, Ozrenac sa dobojskom adresom, sve svoje slobodno vrijeme provodi u selu Porječina među tridesetak divljih svinja koje uzgaja na svom imanju.

Divlje svinje nisu toliko opasne kao što većina ljudi smatra, uvjeren je Tripunović, inače dugogodišnji lovac, koji se hvali da njegov glas veoma dobro poznaju, te, kada ga čuju, bez problema mu se približe.

"Ja se odmaram kada ih hranim, dođem tu, gledam kako je priroda sve iskristalisala. Vjerujte, ne pijem nikakve tablete i ne trebaju mi, jer dođem ovdje i relaksiram se. Sve ono što se nakupi i u gradu, i u vožnji i u poslu, vjerujte, ovdje se nekako isprazni. Divlje svinje su se već srodile sa mnom, ja i supruga dolazimo, hranimo ih, najčešće nas dvoje, a kada se pojavi neko treće lice, pobjegnu, prosto nestanu u daljini", priča Marko.

Uzgoj ovih divljih svinja je za njega hobi, kaže Tripunović, a time se počeo baviti sasvim slučajno.

"Mesar sam po profesiji i mnogo godina držao sam mesnicu, nabavljao sam svinje i neku svinju sam kupio od jedne svoje rođake, bila je tako umiljata i zanimljiva. Ostavio sam je tu na porodičnom imanju i ona je odlazila od kuće, dolazila, išla tu u šumu. Jednog dana dovela je prasiće, pitao sam se čiji su, šta su. Ona se vjerovatno parila sa divljim veprom. Onda sam nastavio tu da joj proširujem, ograđujem, da je zadržavam tu. Poslije je nastala ta reprodukcija, sada imam nekih 30 grla", kazao je Marko za "Nezavisne".

Za razliku od uzgoja domaćih svinja u kontrolisanim uslovima, koje se moraju hraniti svakog dana, njihove daleke rođake nisu toliko zahtjevne, ne samo kada je riječ o ishrani, nego i o uslovima života.

"Oprasile su se tri ove godine, na naš pravoslavni praznik Božić, i one su se oprasile na onakvoj zimi u nekom šipražju, uopšte nisu imale uslove za to kao ostale svinje. Hranim ih svaki drugi dan, i to jednom. Naglašavam, hranim ih jednom u dva dana", pojasnio je uzgajivač.

On ističe da je meso divlje svinje veoma kvalitetno te da se može obrađivati na isti način kao i meso domaćih svinja.

"Čvarci su stvarno fascinantni, ko god ih je probao bio je oduševljen tim okusom. Meso se da i peći, i kuvati i sušiti", ističe Tripunović, koji sugrađane poziva da se vrate prirodi, svom zavičaju i bave se nekim hobijem.