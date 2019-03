Vahdeti Kazić carsko odlikovanje za humanost i naporan rad

​Nikad se nisam bavila politikom. Pomagala sam svim ljudima, ne gledajući ko je odakle. Jedini kriterijum mi je bio da pomognemo ljudima u teškim poslijeratnim godinama za koje sam znala da neće zaboraviti šta je Japan uradio za BiH.

Ovim riječima Vahdeta Kazić, humanitarna radnica i dugogodišnja zaposlenica Ambasade Japana u BiH, počinje svoju priču o humanitarnom radu i koordinisanju pomoći Vlade Japana za BiH, radu koji je nakon dvije decenije okrunjen najvišim priznanjem - Ordenom izlazećeg sunca srebrnih zraka, koji joj je dodijelio japanski car.

Kazićeva, koju svi odmila zovu Vajka, tek je drugi državljanin BiH koji je ikad dobio visoko carsko odlikovanje. Prije nje takva čast ukazana je jedino Ivici Osimu, našem proslavljenom fudbalskom stručnjaku.

Vajka je učestvovala u većini od pola milijarde dolara projekata pomoći Japana BiH, trudeći se da poveže japanske predstavnike s lokalnim organizacijama, školama, gradovima, zajednicama i pojedincima. I danas se, kaže, sjeća projekta nabavke autobusa za gradove u BiH, među kojima je bila i Banjaluka, a japanski crveni autobusi i dalje saobraćaju banjalučkim ulicama.

Ceremonija uručenja ordena upriličena je u rezidenciji Hidejukija Sakamota, ambasadora Japana u BiH, u prisustvu Vajke i njene porodice, osoblja Ambasade i brojnih prijatelja iz Ministarstva spoljnih poslova BiH, drugih institucija i organizacija koje sarađuju s japanskim institucijama. Orden je dobila kao prizanje doprinosu unapređenju prijateljskih odnosa i razumijevanju između Japana i BiH.

Na pitanje čime misli da je zaslužila ovakvo odlikovanje, Vajka skromno odgovara da je samo bila dio tima japanske humanitarne organizacije "Ipil-Ipil no Kai" i Ambasade Japana i da se trudila da japanska pomoć dođe u prave ruke.

"Veoma sam vodila računa da budem objektivna, da nikom ne nanesem neku nepravdu. Kada sam pomagala našim stipendistima, uvijek sam se trudila da stipendije dobiju oni stručnjaci koji će se vratiti u BiH i svojim znanjem dalje doprinositi svojim zajednicama i cijeloj zemlji", kaže ona.

Ambasador Sakamoto je, uručujući joj priznanje, rekao da je proces selekcije za odlikovanje veoma rigorozan, a poseban kuriozitet je, kako je naveo, da će ovo biti posljednje odlikovanje koje će dodijeliti sadašnji car Akihito, koji abdicira narednog mjeseca.

"Iako lično nisam imao priliku raditi sa gospođom Vajkom u Ambasadi, od svojih prethodnika i uposlenika Ambasade čuo sam mnogo o neiscrpnom radu i trudu koje je gospođa Vajka uložila. Velika mi je čast biti u mogućnosti predati carski orden gospođi Vajki, u ime Vlade Japana", rekao je Sakamoto.

Iako je već šest godina u penziji, Vajka ne posustaje. I dalje se, kaže, volonterski bavi humanitarnim radom, pomažući japanskim organizacijama u BiH. Jedan od razloga što se odlučila da radi s japanskim organizacijama je, kako sama kaže, divljenje koje je oduvijek imala prema Zemlji izlazećeg sunca i njenom narodu.

"Uvijek sam željela da posjetim Japan, a obzirom na to da to tada nije bilo moguće, nešto najbliže ostvarenju te želje bila je prilika da radim s njima, a ujedno i da pomognem mojoj zemlji. Dojmila me srdačnost koju je Japan iskazao našoj zemlji. Toliko su nam pomogli, a nikad i ničim tu pomoć nisu uslovljavali. Japan je i sam prošao kroz strahote rata i kada su se oporavili odlučili su da će pomagati zemljama koje su same prolazile kroz taj težak period", završava Vajka svoju priču.

Sa svim ljudima s kojima je radila i nakon penzionisanja ostala je u kontaktu. Jedno od najprijatnijih iznenađenja bilo je kada su je, godinu dana kasnije, pozvali da posjeti Japan i time ispuni svoju životnu želju da vidi tu zemlju.

"Japan jako želi da ovdje bude mir i trude se da tome doprinesu koliko mogu. Bila mi je velika privilegija raditi s takvim ljudima. Kada sam obaviještena da sam nominovana za odlikovanje, nisam mogla da vjerujem. Ovo priznanje vidim kao nagradu za sve nas", ističe ona.