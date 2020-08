Vanja Crnojević iz BiH ide u Bejrut, pomagaće stradalom stanovništvu

TUZLA - Humanitarna organizacija iz Švajcarske "Border Free", u kojoj je angažovana Maglajka Vanja Crnojević koja je već ranije zajedno sa svojim timom pomagala sirijskim izbjeglicama kojih u Libanu ima više od dva miliona, objavila je apel za pomoć stradalim stanovnicima Bejruta nakon katastrofalne eksplozije.

Na dan kada se u skladištu zapaljivih materija dogodila strašna eksplozija, Crnojević je sa timom trebala doputovati u taj grad radi pomoći izbjeglicama.

"Kada gledam ove slike ruševina, sigurna sam da bismo i mi bili među žrtvama. Jer, hotel u kojem boravimo je dosta blizu. Tako da ne smijem ni pomisliti šta bi se desilo. Na sreću nismo imali avion za Bejrut taj dan iz Beograda i bili smo spriječeni otići. Onda smo htjeli autom do Bugarske, ali je Bugarska zatvorila granice. No sada odlazimo tamo već za vikend i želimo ljudima pomoći te pronalazimo način kako da što prije stignemo", kaže Crnojević u razgovoru za Fenu.

Ističe da se posljednjih godinu i pol dana u Bejrutu mnogo toga događalo, a posebno je bilo dosta prosvjeda stanovništva. Vijest da je Bejrut pogođen strašnom eksplozijom koja je izazvala veliku tragediju, u organizaciji "Border Free" su primili s velikim žaljenjem.

"Mi smo još u martu trebali ići u Liban kako bi pravili mobilnu kliniku za pomoć izbjeglicama i da zaposlimo doktore. Ali nas je u tome spriječila pandemija korona virusa i trebali smo ići sada", dodala je.

Jedan tim ljudi s kojima surađuju pokušava doći do mjesta gdje se eksplozija dogodila kako bi snimili situaciju i kako bi se što prije mogli uključiti u pomoć.

"Veliko je pitanje hoće li nas pustiti u Bejrut i u taj dio grada, ali najvažnije je doći do tamo. Jedan od načina je da letimo do Turske, a onda trajektom do Tripolija. Sada smo već krenuli s akcijom prikupljanja novca za Bejrut. Kontaktirali smo i švicarski Caritas koji djeluje u Bejrutu. Oni su u šoku, bolnice ne rade, nemaju struju, nemaju dovoljan broj ljekara i situacija je katastrofalna. Veliki je problem i što nedostaje vode", kaže Crnojević.

Za sada je jedna od zamisli, ukoliko ne mogu prići najteže pogođenom dijelu Bejruta, da naprave mobilnu kuhinju kako bi ljudima dijelili hranu, budući da ih je mnogo ostalo bez svojih domova.

"Ali, jedan od najvećih problema je gdje kupiti hranu, jer je sve zatvoreno, a jedina luka koja funkcioniše 80 posto nalazi se u Bejrutu. Tako da je sve jako komplicirano", ističe ona.

Smatra da se cijeli svijet treba usmjeriti sada na pomoć ljudima, a naglašava da humanitarni radnici ne razmišljaju o tome zašto i kako se ovo dogodilo. To nije njihov posao, nego da što prije tamo stignu i pruže pomoć.

"Ono što još znam iz iskustva svih ovih godina je da je cijeli Liban u jednoj katastrofalnoj političkoj situaciji. Tamo su ljudi već godinama prepušteni sami sebi. Velika je ekonomska kriza i nemar za ljude je već dugo, dugo vidljiva u Libanu", ocijenila je Crnojević, koja je dala nesebičan doprinos u pomoći ljudima u poplavama koje su zadesile BiH 2014. godine, a i sada tokom pandemije korona virusa.

Iz organizacije "Border Free" pozvali su sve ljude koji su voljni da se uključe u akciju prikupljanja pomoći stradalima u Bejrutu.