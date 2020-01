Veliki trouglasti NLO lebdio iznad Njujorka?

U Njujorku su učestale prijave građana koji tvrde da su vidjeli NLO, a veb sajt koji prikuplja izvještaje svjedoka tvrdi da je u tom regionu prošle godine bilo 65 takvih prijava, od neobičnih svjetala na nebu i velikih trouglastih oblika, pa do zastrašujućih bića.

Jedan korisnik Jutjuba postavio je video snimak za koji vjeruje da prikazuje NLO - trouglasti objekat koji lebdi na nebu iznad grada u zapadnom dijelu Njujorka.

S obzirom na visinu na kojoj se nalazi, taj objekat je navodno bio ogroman, a osoba koja je snimila video tvrdi da je, prije nego što je počeo snimanje, iz NLO izbačen crveni, okrugli objekat.

Teško je procijeniti da li je snimak koji je 28. decembra postavljen na jutjub nalogu "Priče odande" zaista originalan, prenosi Sputnjik.

Kako se navodi, na tom nalogu se mogu vidjeti brojni intrigantni i zagonetni video klipovi, ali i podvale.

Posmatrajući snimke eksperti za neidentifikovane leteće objekte mogli bi da kažu da je teško utvrditi da je taj čudan objekt u stvari bespilotna letjelica ili satelit.

