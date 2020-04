Veteran (99) prikupio 14 miliona evra za medicinare

Tomas Mur, 99-godišnji ratni veteran rodom iz engleske grofovije Jorkšir, sakupio je više od 14 miliona evra za britanske ljekare, šetnjom po svojoj bašti.

Kapetan Mur je služio u Indiji i Mijanmaru, koje su tada bile kolonije Britanske imperije, a nakon povratka u otadžbinu radio je kao instruktor u vojnoj školi.

Mur je nedavno operisao kuk, a kako bi oporavak prošao uspješno svakodnevno mora šetati uz pomoć hodalice. Početkom aprila kapetanova kćerka Hana Ingrem Mur predložila je ocu da spoji proces rehabilitacije sa kampanjom za prikupljanje sredstava, koji je pokrenula Nacionalna zdravstvena služba. Mur je kasnije saopštio da je prihvatio prijedlog, jer su se ljekari i medicinske sestre odlično brinuli o njemu tokom boravka u bolnici.

Porodica kapetana Mura je 9. aprila u njegovo ime pokrenula kampanju za prikupljanje sredstava za zdravstvenu službu na platformi "Džast givin" (JustGiving). U zamjenu za novčana sredstva, veteran je obećao da će sa šetalicom sto puta obići svoju malu baštu, prije stotog rođendana.

Prema procjenama BBC-ja, veteran će ukupno morati da pređe oko 2,5 kilometra.

U početku je kapetan Mur imao za cilj da prikupi svega 1.000 funti (oko 1.100 evra). Međutim, njegova inicijativa je privukla ogromnu pažnju javnosti i medija, tako da je ta suma prikupljena do 10. aprila. Veteran je nakon toga postavio cilj od 100.000 funti, što je prikupljeno samo dan kasnije. Milion funti je prikupljeno 14. aprila. Platforma "Džast givin" saopštila je da je to njihova najuspješnija dobrotvorna akcija, zbog čega su i oni donirali 100.000 funti.

Korisnici društvenih mreža (među njima i bivši fudbaler Arsenala Toni Adams i igrač golfa Džastin Rouz) hvalili su kapetana Mura za izdržljivost i nazvali su ga herojem.

Ministar zdravlja Velike Britanije Metju Henkok javno je zahvalio kapetanu.

"Kapetane Tom, Vi nas sve inspirišete", rekao je ministar.

U to vrijeme inicijativa kapetana Mura prikupila je osam miliona funti.

Veteran je 16. aprila ispunio svoje obećanje – obišao je svoje dvorište sa hodalicom 100 puta. Tokom njegove šetnje dežurala je počasna straža, koju su činili vojnici Jorkširskog puka.

"Nikada nisam mogao ni pomisliti da ću učestvovati u takvoj ceremoniji", rekao je veteran.

Međutim, ni nakon što je ispunio obećanje, prikupljanje novca nije prestalo. U dobrotvornoj akciji je prikupljeno više od 13 miliona funti (više od 14.000.000 evra), a svoj doprinos je dalo skoro 700.000 ljudi.

"Kada smo počinjali sa ovim, nismo mogli ni da zamislimo da ćemo imati ovakav odziv. To pokazuje koliko naš narod cijeni Nacionalnu zdravstvenu službu", rekao je Mur za televiziju "ITV".

On je dodao da se osjeća odlično i da namjerava da napravi još 100 krugova po dvorištu prije svog 100. rođendana.

U međuvremenu, osmogodišnja djevojčica iz Velsa Rigan Dejvis pokrenula je fleš mob – pravljenje virtuelnih rođendanskih čestitki za stoti rođendan kapetana Toma.

Učesnici flešmoba su djeca iz cijele Velike Britanije. Oni se fotografišu sa čestitkama, koje su sami napravili za veterana.

Međutim, čestitke nisu samo virtuelne – pojedine stižu i na kućnu adresu kapetana Mura.

He's done it! Captain Tom Moore, a 99-year-old war veteran who is walking 100 laps of his garden before his 100th birthday to raise money for the NHS, has completed his challenge! He has raised more than £12m for the health servicehttps://t.co/eUiQiX5AAP pic.twitter.com/T4WOWCAqOk