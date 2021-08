Vitalnost u devetoj deceniji duguje biciklu

SANSKI MOST - Dane Barić iz Sanskog Mosta je vitalni 86-godišnjak, a zanimljivost vezana za njega jeste da je usred devete decenije života aktivan na biciklu, kojim svakodnevno prelazi razdaljinu od ovoga grada do sela Kijeva, dugačku desetak kilometara, i to po nekoliko puta.

Barić kaže kako u samom gradu posjeduje stan, a u Kijevu kuću, te se njegov život odvija na toj relaciji.

"Zimi više vremena provodim u stanu, a u proljeće i ljeto sam na selu, jer oko kuće ima dosta posla. Sve radim sam, a fizičku kondiciju i spremnost održavam vozeći bicikl", kaže ovaj simpatični starac.

Izračunao je da godišnje biciklom prelazi put od oko 8.000 kilometara, a to ga, kako kaže, održava vitalnim i zdravim. Dodaje kako bi bicikl kao prevozno sredstvo svakome preporučio.

"Bicikl bih svima preporučio, starima i mladima, da budu što više u pokretu i da su fizički aktivni. Što manje ležanja, naročito po danu. Ja nikada ne ležim po danu i osjećam se odlično, zdravo i veselo", kaže Barić. Nekoliko puta dnevno njega je moguće vidjeti na omiljenom dvotočkašu, a Sanjanima je već postao prepoznatljiv, pa ga svi poznaju i pozdravljaju. Priznaje da se njegov bicikl sporo kreće, te da, možda, često usporava druge učesnike u saobraćaju i ponekad stvara probleme. Ipak, kaže da svi moraju biti strpljivi, što ponekad nije tako, pa je u nekoliko navrata doživio saobraćajne nezgode, na svu sreću bez većih posljedica.

"Ima ih nestrpljivih, pa sviraju iz svojih automobila, nekuda žure, a često ni sami ne znaju kuda. Šest puta su me rušili s bicikla, a jednom sam završio u bolnici sa slomljenom rukom. Ni tada nisam odustao od bicikla, što mi savjetuju moje tri kćerke, a ja im kažem neka svako živi svoj život", uz osmijeh kaže Barić.

Dodaje kako je slovenački penzioner, te da je u Deželi proveo nekoliko decenija radnog vijeka. Prisjeća se kako je davne 1951. godine s 15 godina došao u Ljubljanu i tamo se zaposlio, te zaradio zasluženu penziju koju sada uživa u rodnom gradu.

Iako mu prijatelji i poznanici savjetuju da se kane bicikla, jer može u poznim godinama života biti opasan po njega, Barić kaže da će vrijeme na svom omiljenom prevoznom sredstvu provoditi sve dok ga zdravlje i kondicija budu služili.