Vjenčali se za vrijeme erupcije: Ni vulkan im nije smetao

Jedan filipinski par u nedjelju nije dopustio da mu odavno planirano vjenčanje pokvari erupcija vulkana Tal, koji je dim i pepeo počeo izbacivati dva sata prije početka ceremonije u pokrajini Cavite. Uprkos opasnostima koje su vrebale podno jednog od najaktivnijih vulkana na Filipinima, Chino Vaflor i Kat Bautista Polomar odlučili su održati planiranu svečanost.

Službeni fotograf vjenčanja, Randolf Evan, kazao je da nije bilo nikakvih naznaka niti prethodne najave o tome da bi se vulkan mogao aktivirati.

"Tokom priprema za vjenčanje primijetili smo bijeli dim i tek onda shvatili da se događa nešto neuobičajeno", rekao je Evan.

U poslijepodnevnim satima filipinske vlasti podigle su nivo uzbune na drugi najviši stepen, upozorivši da bi do erupcije moglo doći za samo nekoliko sati.

Ali uprkos upozorenjima, Chino i Kat odlučili su da im "ništa neće pokvariti njihov dan" te su nastavili s proslavom na imanju Savannah, samo nekoliko kilometara udaljenom od vulkana.

Kazali su da su se i domaćini i zvanice osjećali sigurno jer je mjesto bilo nešto izdvojenije.

"Zanimljivo je u kolikoj mjeri su svi bili mirni i opušteni. Radilo se o intimnom vjenčanju kojem su prisustvovali roditelji bračnog para i njihovi bliski prijatelji. Svi smo u jednom trenutku primijetili da nam po odjeći pada pepeo, ali nije bilo alarmantno dok nije pala noć i dok vazduh nije postao zagađeniji", ispričao je Evan.

Gosti su odlučili da podijele fotografije sa vjenčanja s jedinstvenom pozadinom. Na nekima se vidi munja koja se izdigla na nebu i nestala u oblaku dima.

(24sata.hr)

