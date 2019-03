Vole muziku, zanima ih biologija, uživaju u košarci

ŠEKOVIĆI - Pri službi za socijalni rad u opštini Šekovići evidentirano je petoro lica kod kojih je utvrđen Daunov sindrom.

Da ima Daunov sindrom roditelji Kristine Stojišić iz Šekovića saznali su kada je djevojčica imala svega sedam mjeseci. Na taj poremećaj posumnjali su pedijatri u zdravstvenim ustanovama u Vlasenici i Zvorniku, da bi dijagnoza, nakon detaljnih pretraga i ispitivanja, bila potvrđena u beogradskom Institutu za majku i dijete.

"Kada je bila beba, to se toliko nije ni primijetilo. Vremenom, kako je rasla, to se izražavalo na crtama lica djeteta, obliku očiju, rukicama... Za nas je to bio veliki šok", rekla je novinaru Srne Kristinina majka Rada Stojišić.

Kristina danas ima 22 godine. Obožava da sluša muziku, komunikativna je i veoma srdačna. Nažalost, nije prošla redovno obrazovanje.

Dvije godine djevojčica je boravila u vaspitno-obrazovnoj ustanovi "Zaštiti me" u Banjaluci. Dvije mukotrpne godine i za nju i za roditelje.

"Kad krene odavdje, ona je znala gdje ide. Nije progovarala ni jednu jedinu riječ. Tamo bi se, nakon sedam, osam dana razboljela. Čežnju za nama i za roditeljskim domom ona je ispoljavala na takav način. Preko bolesti. Nije bilo druge nego da je vratimo", priča majka Rada.

Stojišići imaju još dvije kćerke, studentkinju Jevrosimu, koja je godinu dana mlađa od Kristine, i osmogodišnju Katarinu. Kristina je, ipak, najomiljenija. Ona je majčina mezimica, prvo roditeljsko radovanje.

"Jevrosima naprosto obožava Kristinu. Znala se i potući u školi kada su se djeca ponekad podsmjehivala na Kristinin račun. Ali, to je sve dječije, ja to razumijem i ne osuđujem", priča majka.

Brano Vidović pohađa sedmi razred Osnovne škole "Jovan Dučić" u Šekovićima. Kao učenik kod kojeg je utvrđen Daunov sindrom već drugu godinu ima personalnog asistenta.

U školi ističu da je dječak, pod nadzorom asistenta, veoma napredovao.

Od školskih predmeta, Brani dobro ide biologija, solidno matematika i crtanje, a nešto lošije informatika. Voli i časove fizičkog vaspitanja.

"Igram košarku, fudbal i odbojku. Dobar sam i u gimnastici", kaže Vidović Srni.

Branov asistent Marina Džuović Srne je rekla da rad sa dječakom zahtijeva dosta strpljenja i zalaganja, ali da je Brano dobar dječak koji voli da uči.

"Radim prema instrukcijama nastavnika. Od predmeta, neki mu idu lakše, a neki malo teže. Na primjer, danas smo imali kontrolni iz biologije i on je stvarno savladao gradivo. Zna i da crta, kad hoće, kad neće onda sam tu ja. Jer, nekada mu dođe dan da stvarno ne može da radi. Sve zavisi, ako je napolju kiša, tmurno, onda je i on neraspoložen ", kaže DŽuovićeva.

Socijalni radnik u opštini Šekovići Matija Vlačić Srni je rekao da služba za socijalni rad u toj opštini u evideniciji ima petoro lica, kod kojih je utvrđen Daunov sindrom.

Od prava iz oblasti socijalne zaštite svi oni imaju dodatak za tuđu njegu i pomoć, a odskora i pravo na ličnu invalidninu, te povremeno, i jednokratne novčane pomoći.

"To je specifična socijalna grupa i nastojimo da im pružimo maksimalnu pomoć i podršku. Oni su veselog duha, druželjubivi su i ponekada iznenađujuće kreativni, no generalno, teško su uključivi u neke društvene aktivnosti", smatra Vlačić.

Izuzev državnih institucija, u ovoj opštini ne postoje druge organizacije ili udruženja koja bi se brinula o pravima i potrebama lica sa Daunovim sindromom.