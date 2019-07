Vratio izgubljenih 75.000 €, nisu ga počastili ni kafom

KALESIJA, OSMACI - Ni pomišljao nisam da zadržim pronađeni novac, priča nam sedamdesetogodišnji Hasan Alić zvani Ramiz iz naselja Mahala, opština Osmaci, koji je u Kalesiji pronašao i vratio 75.000 evra, nakon čega mu vlasnici te vrtoglave svote, kako priznaje, ni kafu nisu platili.

Ovaj penzioner je, kako navodi, u Kalesiju prije nekoliko dana išao sa suprugom, te je došao na parking lokalnog hotela da bi parkirao vozilo na lokaciji gdje to i inače radi.

"Kada sam došao na parking, vidio sam plavu tašnu. Nijednog auta nije bilo, niti čovjeka. Žena mi je povikala: 'Šta je to? Ne uzimaj!' Ja sam tašnu uzeo... Rajsferšlus je bio otvoren, zavirio sam, te vidio žuti novčanik, ali i taj novac u tašni", kaže Alić u izjavi za "Nezavisne".

Dodaje da je potom odlučio da torbu preda šefu hotela, dok je on otišao u policiju, da slučaj prijavi.

"Kada sam stigao u policiju, pitali su me o čemu se radi. Ja sam im rekao da sam našao torbu sa novcem. Kada su me pitali gdje mi je, odgovorio sam da sam je predao tom čovjeku u hotelu. Policajac je sa mnom otišao do hotela, a kada smo prišli, izletio je pred nas onaj čovjek kojem sam torbu dao. On nam je rekao da su bili čovjek i žena i da im je novac predao, te da žele da ostanu anonimni", kaže Alić.

Nakon svega, po njegovim riječima, vlasnici ga nisu počastili, iako im je vratio 75.000 evra, u apoenima od po 50 evra.

"Ni ta žena ni čovjek nisu došli da kažu hajde da popijemo kafu", naglašava Alić.

Ovaj poštenjačina nakon svega kaže da mu tuđe pare ne trebaju.

"Ja sam njemački penzioner, radio sam u Njemačkoj 45 godina, kao i moja supruga", ističe Alić.

Po njegovim riječima, vlasnik izgubljenog novca je inače iz okoline Zvornika, a sada živi u okolini Kalesije.

"Taj čovjek i žena rade u Sloveniji, a došli su tog dana u Kalesiju da kupe stan. Bilo je sparno, i kada je žena izašla iz auta, spustila je torbu da se obriše. Otišli su u prodavnicu i izgleda zaboravili taj novac. Kad je trebalo da plate, shvatili su da nema para. Žena je izašla vani i počela da vrišti. To je čuo onaj čovjek kojem sam novac predao i rekao joj: 'Nemoj plakati, evo para.' Oni su uzeli tašnu i otišli", ističe Alić.

Već danima brojni prijatelji i poznanici ga zovu, te mu čestitaju na poštenju koje je iskazao.

"Govore mi: 'Svaka ti čast.' Ima i onih koji kažu da je trebalo to da stavim u gepek i uzmem. Ja na to nisam pomišljao. Tuđi novac ne bih zadržao", napominje Alić u izjavi za "Nezavisne".