Za Putinovu vizitkartu se traži milion rubalja

Jedna od britanskih aukcijskih kuća najavila je prodaju ličnih stvari poznate premijerke Velike Britanije Margaret Tačer. Početna cijena kolekcije iznosi oko 30 hiljada funti sterlinga (oko 33.351 evra). Međutim, i ruski predsjednik Vladimir Putin vrlo je interesantan kolekcionarima u svijetu.

Prije nekoliko godina na Internetu se u prodaji pojavila vizitkarta predsjednika Rusije Vladimira Putina. Na posjetnici, koja je štampana 1990. ili 1991. godine, naznačena je tadašnja dužnost Vladimira Putina — Savjetnik za međunarodne odnose predsjednika Gradskog vijeća narodnih poslanika Lenjingrada. U to vrijeme, današnji predsjednik Rusije je bio na dužnosti u Sankt Peterburgu. Osim tipografskih linija, na posjetnici je ručno napisano nekoliko brojeva telefona. Vlasnik vizitkarte, koja je dobro očuvana, tražio je za nju 950.000 rubalja (13.450 evra).

Još jedna rijetkost, koja se dovodi u vezu sa Putinom, prodavana je za 150.000 rubalja (2.123 evra). Riječ je o papiru sa državnim grbom, koji je predstavljao potvrdu o registraciji neke kompanije. Dokument je krajem 1993. godine potpisao tadašnji šef Komiteta za spoljne odnose u Sankt Peterbrugu Vladimir Putin.

Informaciju o predstojećoj prodaji ličnih stvari poznate premijerke Velike Britanije Margaret Tačer objavio je britanski list "Daily mail“. Kako je saopšteno, sve te stvari je sakupio ubrzo nakon smrti "gvozdene lejdi" jedan kolekcionar, koji je sada odlučio da se oprosti od tih stvari. Među njima se nalazi i nekoliko odjevnih predmeta koje je nosila premijerka. Na primjer: tamno plavi kostim, koji je činila svilena košulja i vunena suknja modne kuće "Francois Neckar Couture of London". Očigledno je da se ovo odjelo osamdesetih godina veoma sviđalo Tačerovoj, jer se u njemu redovno pojavljivala u javnosti. Početna cijena kostima je 2.400 funti (oko 2.668 evra). Učesnici aukcije mogu se boriti i za brendirani zimski kaput modne kuće "Aquasculum of London", kao i za premijerkine vodootporne čizme od vještačkog materijala. Na spisku se nalaze i "ekskluzivni" primerak Biblije (početna cena 11.117 evra), novčanik, hrastova stolica…

Organizatori aukcije su sigurni u uspjeh, jer je garancija upravo ime bivše vlasnice tih predmeta. Kako kažu — Margarit Tačer je brend.

Međutim, i Rusi imaju političare "krupnog kalibra". Takav je, na primjer — Boris Nikolajevič Jeljcin. Prije određenog vremena je na internetu na prodaju stavljena plavo-zelena kravata sa šarama, koja je navodno pripadala prvom predsjedniku Rusije. Prodavac je u komentaru objasnio — da je Jeljcinova supruga poklonila kravatu njegovim rođacima. Cijena kravate je 5.500 rubalja (oko 78 evra).

"To nisu najoriginalniji ni najskuplji predmeti koji su pripadali političarima ili istaknutim umjetnicima. Određeni predmeti, koji su stavljeni na prodaju, zbog svoje neadekvatne cijene — nisu ni našli kupce. Na primjer, početkom ovog vijeka nije prodata sjekira kojom je Boris Nemcov, navodno, volio da siječe drva. Čini mi se da je prodavac predočio i potvrdu o autentičnosti, ali niko nije želio da kupi taj predmet za 100 dolara, što je u to vrijeme bila ozbiljna suma. Međutim, Žirinovski je tada bio "uspješniji" — kancelarijski pribor koji je on, navodno, koristio — prodat je za 60 rubalja (0,85 evra)", objasnio je kolekcionar Aleksandar Kostrov.

Prema njegovim riječima, veoma često se sumnja u autentičnost ličnih predmeta koji se prodaju, a posebno preko Interneta. Naravno, postoje i slučajevi kada nema sumnje da je određena stvar pripadala poznatoj ličnosti:

"Na primjer, u jesen prošle godine poznata britanska aukcijska kuća je prodavala kolekciju ličnih stvari ruskih poznatih umjetnika Mstislava Rostropoviča i Galine Višnevske. Kolekciju su činili umjetnički predmeti, nakit, knjige i muzički instrumenti, koje je svirao Rostropovič lično. Ukupna vrijednost svih predmeta je premašila tri miliona funti sterlinga (3.335.175 evra). Autentičnost svih predmeta potvrdile su kćerke legendarnog umjetničkog bračnog para“.

Kostrov takođe dodaje i da se na aukcijama prodaju i automobili, koji su bili u vlasništvu poznatih ličnosti.

"Prije dvije godine u Sankt Peterburgu je na aukciji prodat oklopni automobil iz proizvodnje kompanije Mercedes, u kome se, prema dokumentima, vozio predsjednik Jeljcin. Limuzina je prodata za 300.000 evra“, istakao je kolekcionar.

Kako Kostrov objašnjava — ponekad se na aukciju stavljaju i neobični predmeti koji su pripadali poznatim ljudima. U većini slučajeva to se dešava na Zapadu.

Na primjer, na elektronskoj aukciji je ponuđena epruveta koja je sadržala krv američkog predsjednika Ronalda Regana, zajedno sa priloženim medicinskim izvještajem. Ta krv je uzeta za analizu početkom osamdesetih godina, dok je Regan bio u bolnici, nakon pokušaja antetata na njega. Cijena predmeta je počela da raste veoma brzo i premašila je 10.000 dolara. Međutim, zbog buke koju su izazvale novine i televizija, predmet je uskoro povučen sa aukcije.

Ipak, drugi Reganov predmet, takođe veoma egzotičan, uspješno je prodat. Na aukciji su prodate stvari iz zbirke Ronalda Regana, koji je volio sve što je povezano sa Divljim Zapadom. Za kožne kaubojske čizme kupac je platio skoro 200 hiljada dolara.

Na aukciji u Los Anđelesu 2010. godine jedan od učesnika je platio 45.000 dolara za tri rendgenska snimka grudnog koša američke filmske dive Merilin Monro.

U Engleskoj je na aukciji prodat jedan komad donjeg veša koji je pripadao Elvisu Prisliju za "samo" 5.558 evra.

(Sputnjik)