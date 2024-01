Zagrlite nekoga, danas je Međunarodni dan zagrljaja

Danas je Međunarodni dan zagrljaja. Ovaj praznik ozvaničen je 21. januara 1986. godine, a o njegovoj popularnosti govori činjenica da se proslavlja širom svijeta vjerovatno zato što smo svjesni koliko nam zagrljaj utiče na kvalitet života.

Živimo u svijetu društvenih mreža, virtualnih poljubaca i osmijeha. Moderna tehnologija je stvarno približila ljude, ali ih je fizički potpuno udaljila.

Dodir kao taktilni kontakt sa drugom osobom je neophodan, kako zbog socijalizacije, tako i zbog psihološkog efekta, navodi RTS.

"Zagrljaj nekako, ima najveću punoću iliti snagu, ako je onaj poseban, autentičan, iskren. Evo, pogledajmo kad se beba rodi, pa kad je stave na grudi majci, ona prestane da plače. To je sigurnost, to je utočište, tu je ona bezbjedna. E pa tako i sa nama, nije se tu mnogo promijenilo i kad više nismo bebe, kad smo malo porasli, kada smo mali, neka opasnost, pa potrčimo u majčin ili očev zagrljaj. To je naše utočište, tu smo mi bezbjedni. Kasnije, kad razvijamo socijalne kontakte sa drugim ljudima, opet volimo nekako da osjetimo energiju drugog čovjeka. I opet taj zagrljaj koji nekako okrepljuje, koji umanjuje tenziju, tu tjeskobu, anksioznost. Možda ne rješava problem, ali djeluje da tog trenutka problem ne postoji", naglašava psiholog Mirjana Martić.

Iskreni zagrljaj svakome prija. Dok grlimo nekoga ili smo grljeni, u organizmu se dešava niz hemijskih reakcija.

"Kada primimo nekog u zagrljaj ili kada nas neko primi u zagrljaj, a taj neko nam je drag, ne mora to biti partner, to može biti naše dijete, može biti naš prijatelj, razmjenjuje se energija dva bića i počinje lučenje hormona sreće ili zadovoljstva. Oni djeluju na naš limbički sistem, to je dio u mozgu, i produkuju, odnosno stvara se, osjećanje nekakve sigurnosti, do nekog i nekog blaženstva, ali svakako se umanjuje tjeskoba, apatija, neka depresivnost, ako postoji tuga. Znači, u dužem, naravno, periodu, ako praktikujemo takve navike, to može imati blagotvorno dejstvo na nas kao ličnost, odnosno na naše mentalno zdravlje – dodaje psihološkinja.

Nisu svi zagrljaji isti, neki vas samo dotaknu, a neki pokažu cio svijet.

– Kroz zagrljaj se razmjenjuje energija, kroz onaj autentični pravi zagrljaj koji traje. Tu postoje neke razne teorije. Da li 20 sekundi koliko, ne bih se ja bavila tim sekundama, nego autentičnošću. Koliko je to zaista iskren zagrljaj i praktikovati ga što češće sa ljudima koji su nam dragi, koje volimo i treba to da radimo", savjetuje Mirjana Martić.

Zagrljaj je najintimniji dodir, jer obavijeni nečijim rukama osjetićete zaštitu, pripadnost, ljubav, osjetićete svu ljepotu ovog svijeta. A ukoliko nemate nikoga da vas zagrli, učinite to sami. Kažu psiholozi, ukoliko držite ta ruke na sebi kao da se grlite – desetak, petnaest sekundi, osjetićete se posebno, navodi RTS.

