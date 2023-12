Zaradio više od 13 miliona dolara, a nije rekao ni riječ

​Kabi Lame je zvijezda Tik Toka i Instagrama koji je postao poznat po svojim video snimcima u kojima bez riječi ismijava komplikovane "life hackove" i pokazuje kako se isti problemi mogu riješiti na jednostavniji način.

Ovaj 22-godišnji video kreator je rođen u Senegalu, a živi u Italiji, gdje se njegova porodica doselila kada je imao godinu dana. Njegov zaštitni znak je nijema komedija, gest pokazivanja rukom, kojim izražava nevjericu i ironiju.

Kabi Lame je počeo da objavljuje smiješne klipove na TikToku nakon što je ostao bez posla u fabrici tokom pandemije virusa korona. Prvog mjeseca je imao devet pregleda i dva pratioca. Njegova popularnost je, međutim, vrtoglavo rasla i uskoro je postao najpraćeniji Italijan, a trenutno je najpraćeniji korisnik na TikTok platformi.

Ima ukupno više od 160 miliona pratilaca i preko 2,4 milijarde lajkova. Procjenjuje se da je zaradio više od 13 miliona dolara, a da nije progovorio ni riječ.

Kabi Lame je sarađivao sa mnogim poznatima, kao što su Naomi Kempbel, Greta Tunberg, firme Juventus i Hugo Bos. On je, takođe, bio na naslovnicama časopisa Fortune i Forbes, bio je član žirija na festivalu u Kanu i na šouu Italia’s Got Talent. On kaže da je njegov cilj da zabavi ljude i da im pokaže da život ne treba previše ozbiljno shvatati, prenosi "Politikin magazin".

