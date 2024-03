Zašto djeci treba uključiti titlove dok gledaju crtiće

Mnogi čine sve kako bi skratili vrijeme koje njihova djeca provode pred ekranima, ali tehnologija je neizbježan dio naših života, htjeli mi to ili ne. Pokazalo se da ona čak može biti korisna ako uključimo titlove dok gledamo serije i filmove.

Henri Voren, suosnivač kampanje Turn on the Subtitles, vjeruje da bi roditelji trebali uključiti titlove kada djeca gledaju nešto, jer im to daje priliku da unaprijede svoje literarne vještine.

Ovaj višestruko nagrađivani stručnjak za inovacije i preduzetnik specijalizovan za obrazovnu tehnologiju, do ovog zaključka je došao na osnovu istraživanja koje je pokazalo da titlovi mogu udvostručiti šanse da djeca postanu vješta u čitanju.

"Uključivanje titlova može dati djeci priliku da povećaju svoj vokabular i pomoći im da postanu vješti čitači. Ako uključite titlove, tada bi djeca za samo godinu dana 'pročitala' isti broj riječi koji se nalaze u svim knjigama o Hariju Poteru, Narniji i Gospodaru prstenova, kao i u svemu što je napisao Roald Dahl", izjavio je on za The Times, prenosi Index.hr.

Pomenuto je istraživanje koje je sprovela kompanija Access Education, a njime je otkriveno da prikazivanje popularnih TV crtića sa uključenim titlovima poboljšava sposobnost čitanja djece u dobi od četiri do sedam godina

