Zašto nestašnu djecu ne treba nazivati "nevaljalom"

Kada stalno etiketiramo dijete na određeni način, ne samo da će početi da vjeruje u to, već će se i ponašati u skladu s tim Bez obzira na to da li ste roditelj ili radite sa djecom, znate koliko to nekada može da bude frustrirajuće.

Često se čini da djeca testiraju naše granice i razumljivo je da svako od nas dođe u iskušenje da viče i ljuti se, ali stručnjak za roditeljstvo otkrio je razlog zašto nikada ne bi trebalo da nazivamo djecu "nevaljalom".

Csila Lov, majka dvoje djece iz Australije ali i stručnjak za roditeljstvo, kaže da dobro zna kako je kada djeca ne slušaju, prenosi "The Sun".

Ona kaže da su svi roditelji skloni da budu frustrirani i da je najlakše da se nosimo sa nestašlukom jednostavno označavanjem djeteta kao "lošeg“ ili "nestašnog“.

Međutim, iz perspektive djeteta, to što ga nazivaju "nevaljalim", navodi ih na pomisao da ga roditelji jedino vide kao nekoga ko pravi probleme.

"Ovo ima ogroman uticaj na njihovo samopoštovanje, njihova prijateljstva i njihov odnos s vama", kaže ona.

Csila kaže da, kada stalno etiketiramo na određeni način, ne samo da će početi da vjeruju u to, već će se i ponašati u skladu s tim.

Biće potrebno mnogo napornog rada i unutrašnjeg izliječenja de se poništi ovo ukorenjeno uverenje.

Ubrzo su uslijedili brojni komentari ljudi koji su tvrdili da im je bilo potrebno mnogo vremena da se odupru od etikete koju su dobili od roditelja tokom odrastanja.

"Dugo sam se borila da budem u očima svoji roditelja bolja, ali bez uspjeha i dalje sam pogrešno shvaćena", napisala je jedna korisnica "Tik Toka".