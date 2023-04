Zašto samouvjerene žene duže ostaju same

Vjerovatno ste nekada imali priliku da u vašem okruženju primijetite veoma uspješnu i samopouzdanu ženu, ispunjenu u svakom pogledu, a koja izbjegava da uspostavi dugoročnu romantičnu vezu, i da vas je baš zaintrigiralo zašto je to tako.

Vijekovima je vrijednost žene mjerena prema tome koliko je bila poželjna muškarcu. Međutim, kako je svijet izašao iz tog doba, a žene su se kroz brojne feminističke pokrete oslobodile i osnažile da budu samostalna i ostanu nezavisne, istraživanja tek sada obraćaju pažnju na činjenicu da one radije biraju i da ostanu same.

Kako su žene trenutno u najboljoj poziciji u kojoj su ikada bile kada je u pitanju sloboda izbora, mnoge radije biraju da vode samostalan život umjesto da ga dijele sa potencijalno nezadovoljavajućim partnerom. Naruku im ide to što zahvaljujući stečenim pravima, obrazovanju, prihodima i slobodi žene danas nisu pritisnute da moraju da imaju muža kako bi vodile ispunjen život.

Stoga, kako ističe "Body Image Solution", slijedi nekoliko faktora koji doprinose njihovoj odluci da ostanu same i vjerne svojim standardima.

Ona zna da se njena vrijednost vremenom povećava

Samopouzdane žene ne cijene sebe na osnovu svog tijela ili izgleda, već svog karaktera, inteligencije, duhovnosti... A kada život posmatrate kroz takvu prizmu, vrijeme je nešto što ide u korist toj perspektivi.

Naime, samopouzdane žene danas znaju da, kada navrše svojih trideset, četrdeset ili pedeset godina, da to ne znači da su magično izgubile vrijednost, iako je društvo predugo "guralo" priču da će žena, ukoliko se ne uda mlada, zauvijek ostati sama. Podaci, zapravo, pokazuju da to nije tačno.

U pitanju je jednostavna matematika. Zamislite koliko iskustva, obrazovanja i perspektive može da se stekne tokom deset godina u 20-im. Sad razmislite o kumulativnom iskustvu, obrazovanju i perspektivi koju dobijate dodajući tome još jednu deceniju (svoje tridesete). I tako iz decenije u deceniju, sa svakom godinom, žena postaje sve bolja i bolja u smislu mudrosti, pronicljivosti, emocionalne zrelosti, ranjivosti, lojalnosti, integriteta, kreativnosti...

Kada imate svest da postajete bolji tokom vremena, onda nemate lažan osjećaj da je neophodno da se "smirite" sa jednom osobom, u jednoj "priči".

Ona može da priušti svoj način života

Žena koja može sebi da priušti svoj način života, daleko je manje željna da se "smiri" sa muškarcem samo zato što on ima novca. Nesigurne žene obično traže sigurnost od svog partnera. To, naravno, ne znači uvijek finansijsku sigurnost, ali je to često slučaj.

Još jedna činjenica je da samopouzdane žene obično zarađuju više od onih sa niskim samopoštovanjem. Razmislite o tome. Zalaganje za sebe je jedini način da se dobije značajna povišica i promocija u karijeri, što onda doprinosi zarađivanju više novca i mogućnost da se lakše priušti životni stil koji osoba želi. Kada se osjećate sigurni u to ko ste, veća je vjerovatnoća da ćete imati i finansijsku sigurnost.

Jer, kada ste žena koja ne želi da vam muškarac plati račune, čekate na partnera koji nudi više od novca.

Ona traži partnera, a ne svoju drugu polovinu

Samopouzdana žena ne traži nekoga ko će je upotpuniti - ona traži još jednu odraslu osobu koja je u potpunosti funkcionalna, koja će doprineti njihovom već dobrom životu. Ona žele partnerstvo, ali joj ono zaista i nije potrebno. Ona se sama osjeća kompletno i cjelovito, tako da je dodavanje nekoga u njen život opcija, a ne neophodnost. Ovaj osjećaj cjelovitosti joj pomaže da izbjegne iskušenje da se pristane na vezu koja joj ne odgovara.

Ovakav stav je dobra stvar i za muškarce. Samopouzdana žena ima prostora da bude strpljive sa muškarcem dok on rješava svoje stvari, jer ona ne zahtijeva ništa od njega. Strpljenje i razumijevanje se proporcijalno povećava sa time koliko može sama da se brine o sebi i koliko zapravo nema očekivanja da će muškarac biti taj koji će da ispuni nešto što bi moglo da se traži od njega.

Ne plaši se odbijanja

Držanje pri svojim standardima može da bude veoma zastrašujuće. To je ujedno još jedan razlog zašto samopouzdana žena duže ostaje sama - ona ne čeka da neko prihvati njene standarde, očekivanja i granice. Ako ne dobija ono što traži, ona jednostavno nije zainteresovana. Spremna je na odbijanje i ne shvata to lično, jer zna da su njeni standardi odraz nje same. Svjesna je nije ona ta koja je odbačena, već da osoba preko puta nje odbacuje verziju sebe koja tek treba da postane da bi bila kompatibilna sa nezavisnom i samopouzdanom ženom, piše Telegraf.rs.