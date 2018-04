Zašto udarac automobila izuje pješaka?

Nažalost, nisu scene iz filmova koje gledamo o brutalnim saobraćajnim nesrećama daleko od onoga što se svakodnevno dešava širom svijeta.

Sigurno se desilo da ste čuli, možda čak i vidjeli, kako je žrtva saobraćajne nesreće koju je udario automobil završila na ulici bez cipela. Nije u pitanju nikakva montaža, niti to rade medicinski radnici koji izađu na teren. U pitanju je djelovanje više sile.

Prilikom jakog udarca pješaka, vozilo koje se kretalo velikom brzinom često izbaci iz cipela tijelo žrtve. Usljed djelovanja zemljine teže, cipele bivaju privučene ka zemlji, dok su udovi žrtve koja je udarena u pokretu. Kada auto odbaci tijelo u stranu, udovi malaksaju i zbog toga cipele, a nekad i komadi odjeće spadnu sa tijela žrtve.

Najčešće žrtva ostane bez cipela. Kako često nosimo obuću na pertlanje, sigurno je ne fiskiramo za stopala tako da ne možemo da je izujemo. Kladimo se da sada možete da izujete patike bez da odvezujete pertle.

Pitanje kako dolazi do toga da u saobraćajnim nesrećama pješaci ostaju bez cipela, otvorilo je brojne diskusije na forumima i društvenim mrežama. Jedan od korisnika objasnio je da je to rezultat promjene brzine i pritiska jer u jednom momentu dolazi do promjene brzine kretanja stopala u cipeli sa nula na nekoliko desetine kilometara, pa cipela spada usled te promjene.

Drugi je napisao da je tijelo u tom trenutku opušteno, kao i stopala koja se nalaze u cipelama i čvrsto su na zemlji. Pošto smo još kao deca naučili da hodamo i ne pridajemo na značaju to što naša stopala dodiruju tlo kada stojimo, kao i prirodan osjećaj da smo obuveni, razlog su zašto sa naših opuštenih stopala u slučaju djelovanja jake sile na naše telo možemo da ostanemo bez obuće.

Još jedno zanimljivo mišljenje podijelio je korisnik na forumu u okviru Yahooa, koji je napisao da je razlog tome taj što cipele kao ni odjeća nisu dio našeg tijela i da se u slučaju udarca one ne kreću zajedno sa našim tijelom.

(Telegraf.rs)