Zašto žena Branimira Nestorovića ne želi da je vide pored njega?

Dr Branimir Nestorović nikad nije krio da je u životu iskusio tugu koliko i sreću. Mada se o njegovom životu malo zna, do sada nam je poznato da je veoma vezan za svoj Obrenovac, te da je skoro tri decenije u braku sa istom ženom sa kojom ima kćerku i sina.

"Moja žena kaže da više neće nigde da ide sa mnom. Kad krenemo, to bude puno ljudi, zaustavljamo se, tu su selfiji... Pa to zloupotrebljavaju, stavljaju kao reklame," rekao je on jednom prilikom.

Dok o ženi ne priča, dr Nestorović se jednom prilikom pohvalio da njegova kćerka Mina na Filozofskom fakultetu u Beogradu studira i istoriju umjetnosti i psihologiju. On je otkrio da je kćerka bila veoma zabrinuta za njega nakon što je postao poznat tokom pandemije virusa korona, a on ju je umirio tako što su izašli u narod.

"Nakon toga je krenulo i na Tviteru sve to, kako obično biva, i onda je moja ćerka krenula da brine za mene, kaže: "Jao, tata, crni ti, ubiće te." Ja joj tad kažem: "Ćerko, dođi sa mnom na kafu." I onda nas dvoje odemo na kafu, na Trg Nikole Pašića, i onda ljudi prilaze, pričaju sa mnom. Ja joj onda kažem: "Vidiš, ovo je Srbija, ono je Tviter"," ispričao je svojevremeno na TV Prva.

Nestorović, inače, ima i sina Uroša, a kada je jednom prilikom pričao o teškim situacijama koje je doživio, pomenuo je da mu je sinu utvrđen autizam.

